Zielinski a Dazn | Ho sofferto tanto per gli infortuni ora sto tornando in forma! Chance da titolare? Dobbiamo dare segnali al mister…

© Internews24.com - Zielinski a Dazn: «Ho sofferto tanto per gli infortuni, ora sto tornando in forma! Chance da titolare? Dobbiamo dare segnali al mister…» Zielinski a Dazn: «Ho sofferto tanto per gli infortuni, ora sto tornando in forma! Chance da titolare? Dobbiamo dare segnali al mister.» Le parole del centrocampista nerazzurroCosi Piotr Zielinski, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di Dazn:SULLA forma FISICA– «Grande stagione da parte dell’Inter, mia a tratti perché quando ero in forma sono arrivati gli infortuni. L’ultimo l’ho sofferto tanto, spero di tornare il prima possibile al migliore della forma per le ultime partite in campionato e Champions»Chance DA titolare- «Ovvio, sarà importante non solo per me ma anche per gli altri che hanno giocato di meno. Dobbiamo dare segnali importanti al mister. Non è ancora finita, abbiamo partite importanti e Dobbiamo essere pront»LE formaZIONI UFFICIALIINTER (3-5-2): 13 J. 🔗 : «Hoper gli, ora stoindaal mister.» Le parole del centrocampista nerazzurroCosi Piotr, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di:SULLAFISICA– «Grande stagione da parte dell’Inter, mia a tratti perché quando ero insono arrivati gli. L’ultimo l’ho, spero di tornare il prima possibile al migliore dellaper le ultime partite in campionato e Champions»DA- «Ovvio, sarà importante non solo per me ma anche per gli altri che hanno giocato di meno.importanti al mister. Non è ancora finita, abbiamo partite importanti eessere pront»LEZIONI UFFICIALIINTER (3-5-2): 13 J. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Bruno Barbieri: “Sono una persona che ha sofferto. Un figlio? Ho fatto delle scelte di vita” - Bruno Barbieri ha trascorso 48 ore con l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis durante le quali si è raccontato senza filtri. Il giudice di MasterChef e 4 Hotel, ha prima di tutto chiarito il termine di “mappazzone” da lui coniato durante la trasmissione in onda su Sky: “Quando mangi una cosa e c’è un casino di roba sul piatto, diventa un mappazzone, non è impiattato bene”. Lo chef, poi, rivela qual è uno dei suoi crucci: “Il fatto di non aver mai preso tre stelle Michelin, un neo che ho nella carriera. 🔗tpi.it

La scomparsa di Daniela. Scarcerato lo ’sceriffo’: "Sempre in buona fede, in cella ho sofferto molto" - Come sta Lanza? "Ho sofferto molto, dal primo giorno che sono entrato. Daniela? Sono sempre stato innocente. L’ho detto anche ai carabinieri, ho fatto vedere le registrazioni ad ottobre, quando mi hanno chiamato. Ho pensato a lei in questi mesi, spero solo che sia viva. Non stava tanto bene (a livello mentale, puntualizza), sarà andata da qualche parte. Non ho fatto altro se non aiutarla". Si è fatto una idea di cosa possa esserle accaduto? "Io vedevo sempre e solo lei ma non so con chi fosse in contatto; neppure i familiari ho conosciuto, non si sono mai fatti sentire. 🔗ilrestodelcarlino.it

Inzaghi a Dazn: «Vittoria meritata, tutte le gare nascondono delle insidie. Le sensazioni sull’infortunio di Zielinski non sono positive, sul mio gesto del 3…» - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Monza Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Monza ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi in rimonta in questa 28^ giornata di Serie A. SUL MATCH – «Sì, assolutamente. Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché nonostante il 2 a 0… Sul primo gol dovevamo fare meglio, il secondo è stata una gran giocata di Keita, però siamo rimasti lucidi. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Zielinski a DAZN: Spero di tornare presto al top della forma. Non è ancora finita, dobbiamo essere pronti; Zielinski: “Grande stagione dell’Inter, mia a tratti: voglio tornare in forma per aiutare”; Zielinski parla della sua stagione col Napoli: Non ho giocato ai miei livelli; Zielinski: «Abbiamo dimostrato carattere, il fischio finale dell’arbitro è stato bellissimo». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zielinski: "Sofferto tanto, ma l'importante è vincere" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Inzaghi a DAZN: "Il segno del 'tre'? Avrei dovuto correggermi e dire quattro. Zielinski, sensazioni non buone" - Intercettato da DAZN dopo il triplice fischio di San Siro ... "Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti alla squadra - esordisce il tecnico nerazzurro -. Sul primo gol preso potevamo ... 🔗msn.com