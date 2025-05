Zielinki | Inter grande stagione io a tratti! Ora segnale al mister

Intervenuto prima del fischio d'inizio di Inter-Verona, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 20.45. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

SOFFERENZA – Piotr Zielinski parla così prima di Inter-Verona: «Proprio così, una grande stagione da parte dell'Inter, la mia a tratti. Quando ero quasi in forma mi infortunavo, per l'ultimo infortunio ho sofferto tanto. Spero adesso di tornare più in forma possibile per fare queste quattro partite in campionato e fare il massimo in Champions League. Stasera sarà molto importante per me e per chi ha giocato meno, dobbiamo mandare segnali positivi al mister perché abbiamo tante partite importanti e dobbiamo essere tutti pronti».

Grande stagione di Stankovic al Lucerna: controriscatto Inter, le cifre | CM.IT - Il terzogenito di Dejan è esploso in Super League, nella sua prima esperienza lontano dai nerazzurri che mantengono il controllo sul suo cartellino Giovani e di grandi prospettive. Aleksandar Stankovic è il prototipo del calciatore perfetto per Oaktree, o meglio della nuova linea dettata dal fondo proprietario dell’Inter dal 22 maggio 2024. E chissà che i nerazzurri non possano davvero prenderlo in considerazione già per il prossimo anno, dopo una stagione in cui il terzogenito di Dejan è riuscito a mettersi in grande mostra in un campionato molto formativo come quello svizzero. 🔗calciomercato.it

Vieri solleva una critica: «Grande stagione dell’Inter, solo un reparto ha una pecca. Ma possono arrivare in finale» - di RedazioneL’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha voluto dire la sua sul successo dei nerazzurri sul Feyenoord e sul cammino della squadra di Inzaghi Intervenuto come ospite su CBS Sports Golazo per commentare Inter Feyenoord, l’ex attaccante nerazzurro Christian Vieri ha fatto una panoramica sulla stagione della squadra di Simone Inzaghi tra campionato e Champions League. PAROLE – «Hanno fatto una grande stagione, hanno due ottimi giocatori per ogni ruolo. 🔗internews24.com

Bayern Inter, l’esito di Parma non è il modo migliore per presentarsi all’Allianz Arena ma nemmeno per sognare in grande - di RedazioneBayern Inter, torna la Champions ma la prestazione di Parma non è il miglior modo per presentarsi all’Allianz Arena Martedì 8 Aprile torna la Champions League, l’Inter vola in Germania per affrontare i tedeschi del Bayern Monaco che, seppur falcidiati da numerosissimi infortuni, restano sempre una squadra temibilissima. I nerazzurri sono reduci da una prestazione in campionato contro il Parma a tinte chiaroscure, la partita proposta contro gli emiliani non è sicuramente il migliore biglietto da visita per presentarsi in casa dei tedeschi ma nemmeno per ambire al sogno ... 🔗internews24.com

