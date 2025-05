Zenith Prato trionfa nella Prato Cup 2025 | secondo successo consecutivo

Per il secondo anno consecutivo è la Zenith Prato ad aggiudicarsi la Prato Cup. La manifestazione organizzata dalla Galcianese Calcio al campo sportivo Conti ha visto la compagine pratese trionfare davanti a Bologna e Perugia. Si tratta del secondo successo di fila per la compagine di via del Purgatorio, che aveva trionfato anche nell'edizione 2024. La diciottesima edizione di tenuta quest'anno era dedicata alla categoria Pulcini Misti 20142015. Questi erano i quattro gironi allestiti: 'Bianco', composto da Empoli, Renate, Affrico e Viareggio, 'Rosso' formato da Bologna, Arezzo, Cattolica Virtus e Prato, 'Verde' con Pisa, Perugia, Galcianese e Nonantola, e infine 'Giallo' con Zenith Prato, Reggiana, Tau e Sangiovannese. Alla fine ha vinto la Zenith Prato che ha potuto così alzare la coppa al cielo alla presenza della sindaca Bugetti.

Zenith Prato trionfa contro Pistoiese: vittoria chiave per la salvezza in Serie D - "I ragazzi hanno giocato una grande partita e meritato la vittoria, pur soffrendo, come era normale che fosse, in alcuni momenti, contro una grande squadra come la Pistoiese. E’ una vittoria importante per il nostro campionato, che ci fa ben sperare, qualsiasi cosa succeda in altre sedi". E’ ovviamente ottimista, e non potrebbe essere diversamente, Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il successo corsaro ottenuto in casa degli arancioni. 🔗lanazione.it

Zenith Prato batte Pistoiese 1-0: decisivo il gol di Cellai - Pistoiese 0 Zenith Prato 1 PISTOIESE (4-4-2): Cecchini; Tofanari, Mazzei (82’ Boccia), Bertolo, Maloku; Diodato (65’ Stickler), Maldonado, Grilli (57’ Greselin), Kharmoud (57’ Basanisi); Simeri (69’ Sparacello), Pinzauti. A disposizione: Mosti, Polvani, Giometti, Foresta. All. Villa. ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Pupeschi, Messini (90’ Casini); Saccenti, Nistri (80’ Moussaid), Cecchi; Kouassi (66’ Rosi); Cellai (78’ Longo), Falteri (72’ Toccafondi). 🔗lanazione.it

Zenith Prato penalizzato di 15 punti: rivoluzione in classifica serie D - La tanto attesa decisione della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale è arrivata di ieri: lo Zenith Prato dovrà scontare quindici punti di penalizzazione nella stagione in corso, fattore che riscrive pesantemente la classifica del girone D di serie D. A causa di questa decisione – derivata dall’utilizzo per quindici gare di un giocatore (Samuele Tempestini) non in regola con il tesseramento – la formazione toscana è scivolata all’ultimo posto a quota 21 punti, con le tre formazioni bolognesi che militano in questo raggruppamento che, se il campionato finisse oggi, sarebbero ... 🔗sport.quotidiano.net

