Zelensky | Trump ha cambiato approccio sulla guerra in Ucraina dopo l' incontro in Vaticano

Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, l'approccio di Donald Trump alla guerra in Ucraina è iniziato a cambiare dopo l'incontro a due a San Pietro, in occasione dei funerali di Papa Francesco, rispetto allo scontro della Casa Bianca di fine febbraio. "Sono fiducioso che dopo il nostro incontro in Vaticano, il presidente Trump ha iniziato a vedere le cose in modo un po' diverso. In ogni caso, si tratta del suo punto di vista, della sua decisione", ha detto Zelensky, parlando ad alcuni giornalisti.

