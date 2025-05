Zelensky su Trump | Dopo l’incontro a San Pietro ha cambiato idea Il 9 maggio attesi leader a Mosca | Non garantisco la loro sicurezza

Zelensky ha dichiarato che l’incontro con Donald Trump avvenuto lo scorso 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco, avrebbe spinto il presidente americano a riconsiderare la sua visione della guerra in Ucraina. La dichiarazione è arrivata durante una conversazione informale con un gruppo ristretto di giornalisti, ieri sera, nella capitale ucraina. «Sono fiducioso che Dopo il nostro incontro, Trump abbia iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso», ha affermato Zelensky. Un’affermazione che, sebbene prudente nei toni, lascia intendere un possibile cambio di prospettiva da parte del tycoon repubblicano. «Le visite ufficiali in Russia? Noi non garantiamo niente»Ma Zelensky non si è fermato a questo. In questa fase della guerra con la Russia che continua senza sosta e i fronti diplomatici appaiono sempre più frammentati, il leader ucraino ha lanciato una serie di messaggi chiari su sicurezza, tregue e responsabilità internazionali. 🔗 Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato checon Donaldavvenuto lo scorso 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco, avrebbe spinto il presidente americano a riconsiderare la sua visione della guerra in Ucraina. La dichiarazione è arrivata durante una conversazione informale con un gruppo ristretto di giornalisti, ieri sera, nella capitale ucraina. «Sono fiducioso cheil nostro incontro,abbia iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso», ha affermato. Un’affermazione che, sebbene prudente nei toni, lascia intendere un possibile cambio di prospettiva da parte del tycoon repubblicano. «Le visite ufficiali in Russia? Noi non garantiamo niente»Manon si è fermato a questo. In questa fase della guerra con la Russia che continua senza sosta e i fronti diplomatici appaiono sempre più frammentati, ilucraino ha lanciato una serie di messaggi chiari su, tregue e responsabilità internazionali. 🔗 Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Quando Zelensky suonava la chitarra completamente nudo, il VIDEO virale dopo la cacciata dalla Casa Bianca nell'incontro con Trump sulle terre rare - In un video suona la chitarra nudo, in un altro suona il piano con il pene e in un altro ancora balla in modo sensuale con tacchi a spillo e pantaloni di pelle; i filmati virali di Zelensky dopo la scontro con Trump alla Casa Bianca Quando lavorava come comico, in uno dei suoi spettacoli il p 🔗ilgiornaleditalia.it

Il lungo addio a Francesco: San Pietro stracolma, 200 mila persone ai funerali. Trump vede Zelensky, fissato nuovo incontro dopo la cerimonia | ?Ci sono Meloni e Mattarella: orari e corteo - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro 🔗xml2.corriere.it

Cosa riportano altre fonti

Zelensky, 'approccio di Trump cambiato dopo incontro a S.Pietro'; Zelensky: “Dopo l’incontro in Vaticano Trump ora vede le cose in modo diverso”; Zelensky su Trump: «Dopo l'incontro a San Pietro ha cambiato idea». Il 9 maggio attesi leader a Mosca: «Non garantisco la loro sicurezza»; Zelensky, 'approccio di Trump cambiato dopo incontro a S.Pietro'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zelensky: “Dopo l’incontro in Vaticano Trump ora vede le cose in modo diverso” - Zelensky ha anche messo in guardia sul prossimo 9 maggio, giorno in cui si celebra il giorno della Vittoria in Russia: "Mosca è responsabile della sicurezza dei leader mondiali in visita" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky, 'approccio di Trump cambiato dopo incontro a S.Pietro' - Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, l'approccio di Donald Trump alla guerra in Ucraina è iniziato a cambiare dopo l'incontro a due a San Pietro, in occasione dei funerali di Papa France ... 🔗msn.com

Zelensky su Trump: «Dopo l’incontro a San Pietro ha cambiato idea». Il 9 maggio attesi leader a Mosca: «Non garantisco la loro sicurezza» - «Sono fiducioso», ha confidato il leader ucraino a un gruppo ristretto di giornalisti a Kiev. E ha lanciato una provocazione in vista delle celebrazioni con la parata per gli 80 anni della vittoria so ... 🔗msn.com