Zelensky | Sicurezza non garantita alla parata del 9 maggio Ira di Mosca

© Today.it - Zelensky: "Sicurezza non garantita alla parata del 9 maggio". Ira di Mosca Sicurezza dei leader mondiali in visita a Mosca per le cerimonie dell'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista in programma venerdì 9 maggio. Lo ha spiegato Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. Il presidente ucraino non potrà garantire. 🔗 La Russia sarà responsabile delladei leader mondiali in visita aper le cerimonie dell'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista in programma venerdì 9. Lo ha spiegato Volodymyrparlando con i giornalisti. Il presidente ucraino non potrà garantire. 🔗 Today.it

Il monito di Zelensky a Putin: "Non garantiamo la sicurezza alla parata del 9 maggio" - Il presidente ucraino ha affermato che lo zar potrebbe organizzare qualche incidente per incolpare Kiev. E rilancia la proposta di tregua di 30 giorni 🔗ilgiornale.it

Guerra in Ucraina, Trump gela Zelensky: “Scordatevi la NATO, alla sicurezza di Kiev provveda l’Europa” - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che domani Zelensky si recherà alla Casa Bianca per firmare l'accordo sulle terre rare e i minerali: "L'intesa ci consentirà di riprenderci i nostri soldi". E su una futura adesione dell'Ucraina alla NATO: "Scordatevela".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giorgia Meloni: la sicurezza dell'Europa è garantita dall'Alleanza Atlantica - "Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza Atlantica perché penso che questa è la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea, perché appunto non ci sia più il rischio che l'Europa possa ripiombare nel dramma della guerra. Le altre soluzioni come ho già detto mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci". 🔗quotidiano.net

Guerra ucraina, Zelensky: «Non garantisco sicurezza leader alla parata di Mosca». Medvedev: «Se Kiev provoca il 9 maggio non arriverà al 10» - Guerra ucraina. La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione ... 🔗ilmessaggero.it

Zelensky: "Non garantisco sicurezza alla parata di Mosca". Zakharova: "Minaccia" - L'Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 ... 🔗iltempo.it

Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca' - Kiev, 'bombe termobariche russe su Kharkiv, 51 feriti'. Usa: 'False le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina' (ANSA) ... 🔗ansa.it