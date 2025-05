Zelensky | Non garantisco sicurezza alla parata di Mosca Zakharova | Minaccia

© Iltempo.it - Zelensky: "Non garantisco sicurezza alla parata di Mosca". Zakharova: "Minaccia" sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymy Zelensky, sostenendo che la parte russa è in grado di inscenare incidenti che coinvolgono ospiti stranieri e poi scaricare la colpa sul Paese di cui è alla guida. "La nostra posizione è molto semplice per tutti i Paesi che hanno in programma di recarsi o si stanno già recando in Russia il 9 maggio: non possiamo essere ritenuti responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Sono loro - la Russia - a garantire la sicurezza e, pertanto, non offriremo alcuna garanzia", ha dichiarato il numero uno di Kiev. "Non sappiamo cosa farà la Russia in quelle date. Potrebbero intraprendere determinate azioni - incendi dolosi, esplosioni e così via - e poi accusarci. 🔗 L'Ucraina non può garantire ladei rappresentanti stranieri in viaggio versoper ladel Giorno della Vittoria del 9 maggio. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymy, sostenendo che la parte russa è in grado di inscenare incidenti che coinvolgono ospiti stranieri e poi scaricare la colpa sul Paese di cui èguida. "La nostra posizione è molto semplice per tutti i Paesi che hanno in programma di recarsi o si stanno già recando in Russia il 9 maggio: non possiamo essere ritenuti responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Sono loro - la Russia - a garantire lae, pertanto, non offriremo alcuna garanzia", ha dichiarato il numero uno di Kiev. "Non sappiamo cosa farà la Russia in quelle date. Potrebbero intraprendere determinate azioni - incendi dolosi, esplosioni e così via - e poi accusarci. 🔗 Iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zelensky su Trump: «Dopo l’incontro a San Pietro ha cambiato idea». Il 9 maggio attesi leader a Mosca: «Non garantisco la loro sicurezza» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’incontro con Donald Trump avvenuto lo scorso 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco, avrebbe spinto il presidente americano a riconsiderare la sua visione della guerra in Ucraina. La dichiarazione è arrivata durante una conversazione informale con un gruppo ristretto di giornalisti, ieri sera, nella capitale ucraina. «Sono fiducioso che dopo il nostro incontro, Trump abbia iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso», ha affermato Zelensky. 🔗open.online

Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza" | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime - Dagli Usa ok agli equipaggiamenti F-16 per Kiev. Firmato l'accordo sui minerali tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗tgcom24.mediaset.it

Zelensky: “Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca” - Il presidente ucraino non promette tranquillità a Mosca durante la celebrazione degli 80 dalla sconfitta sovietica della Germania nazista. Intanto si rincorrono le voci sulla possibile presenza di Rubio alla parata L'articolo Zelensky: “Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca'; Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca'; ++ Zelensky, 'non garantisco sicurezza leader a parata Mosca' ++; Ucraina, Zelensky: Non garantisco sicurezza parata Mosca. Medvedev: Provocazioni. LIVE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zelensky: "Non garantisco sicurezza alla parata di Mosca". Zakharova: "Minaccia" - L'Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 ... 🔗iltempo.it

Guerra ucraina, Zelensky: «Non garantisco sicurezza leader alla parata di Mosca». Medvedev: «Se Kiev provoca il 9 maggio non arriverà al 10» - Guerra ucraina. La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione ... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Zelensky: "Non garantisco sicurezza parata Mosca". Medvedev: "Provocazioni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky: 'Non garantisco sicurezza parata Mosca'. Medvedev: 'Provocazioni'. LIVE ... 🔗tg24.sky.it