Zelensky | Non garantisco la sicurezza dei leader ospiti di Putin alla parata di Mosca

© Lettera43.it - Zelensky: «Non garantisco la sicurezza dei leader ospiti di Putin alla parata di Mosca» Zelensky, parlando con i giornalisti, ha detto di non poter garantire la sicurezza dei leader politici internazionali che il 9 maggio saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la parata della Giornata della Vittoria, che celebra il successo sovietico nella Seconda guerra mondiale. «Non possiamo essere responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Sono loro a garantire la sicurezza e quindi non daremo alcuna garanzia. Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi dolosi, attentati o esplosioni, per poi dare la colpa a noi».Volodymyr Zelensky (X).Zelensky rifiuta la proposta di tre giorni di tregua e rilancia: «Almeno 30»Per quanto riguarda la proposta di tregua di tre giorni avanzata da Putin, che ‘coprirebbe’ proprio la parata del Giornata della Vittoria, Zelensky ha affermato che è «impossibile concordare qualcosa in tre, cinque o sette giorni», aggiungendo di non aver intenzione di aiutarle lo zar «a fare questo tipo di gioco per dare un’atmosfera dolce alla sua uscita dall’isolamento il 9 maggio». 🔗 Volodymyr, parlando con i giornalisti, ha detto di non poter garantire ladeipolitici internazionali che il 9 maggio sarannodi Vladimirper ladella Giornata della Vittoria, che celebra il successo sovietico nella Seconda guerra mondiale. «Non possiamo essere responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Sono loro a garantire lae quindi non daremo alcuna garanzia. Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi dolosi, attentati o esplosioni, per poi dare la colpa a noi».Volodymyr(X).rifiuta la proposta di tre giorni di tregua e rilancia: «Almeno 30»Per quanto riguarda la proposta di tregua di tre giorni avanzata da, che ‘coprirebbe’ proprio ladel Giornata della Vittoria,ha affermato che è «impossibile concordare qualcosa in tre, cinque o sette giorni», aggiungendo di non aver intenzione di aiutarle lo zar «a fare questo tipo di gioco per dare un’atmosfera dolcesua uscita dall’isolamento il 9 maggio». 🔗 Lettera43.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zelensky su Trump: «Dopo l’incontro a San Pietro ha cambiato idea». Il 9 maggio attesi leader a Mosca: «Non garantisco la loro sicurezza» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’incontro con Donald Trump avvenuto lo scorso 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco, avrebbe spinto il presidente americano a riconsiderare la sua visione della guerra in Ucraina. La dichiarazione è arrivata durante una conversazione informale con un gruppo ristretto di giornalisti, ieri sera, nella capitale ucraina. «Sono fiducioso che dopo il nostro incontro, Trump abbia iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso», ha affermato Zelensky. 🔗open.online

Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza" | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime - Dagli Usa ok agli equipaggiamenti F-16 per Kiev. Firmato l'accordo sui minerali tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗tgcom24.mediaset.it

Zelensky: “Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca” - Il presidente ucraino non promette tranquillità a Mosca durante la celebrazione degli 80 dalla sconfitta sovietica della Germania nazista. Intanto si rincorrono le voci sulla possibile presenza di Rubio alla parata L'articolo Zelensky: “Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

++ Zelensky, 'non garantisco sicurezza leader a parata Mosca' ++; Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca'; Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: Non garantisco la vostra sicurezza, Putin potrebbe creare esplosioni e poi accusarci; Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca' - Kiev, 'bombe termobariche russe su Kharkiv, 51 feriti'. Usa: 'False le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Zelensky: «Non garantisco la sicurezza dei leader ospiti di Putin alla parata di Mosca» - Zelensky: «Non posso garantire la sicurezza dei leader internazionali ospiti di Putin alla parata di Mosca del 9 maggio». 🔗msn.com

Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca' - (ANSA) - KIEV, 03 MAG - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di "non poter garantire la sicurezza" dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la ... 🔗msn.com