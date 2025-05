Zelensky | Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca

© Ildifforme.it - Zelensky: “Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca” Mosca durante la celebrazione degli 80 dalla sconfitta sovietica della Germania nazista. Intanto si rincorrono le voci sulla possibile presenza di Rubio alla parataL'articolo Zelensky: “Non garantisco la sicurezza ai leader per la parata a Mosca” proviene da Il Difforme. 🔗 Il presidente ucraino non promette tranquillità adurante la celebrazione degli 80 dalla sconfitta sovietica della Germania nazista. Intanto si rincorrono le voci sulla possibile presenza di Rubio allaL'articolo: “Nonlaaiper la” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Zelensky su Trump: «Dopo l’incontro a San Pietro ha cambiato idea». Il 9 maggio attesi leader a Mosca: «Non garantisco la loro sicurezza» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’incontro con Donald Trump avvenuto lo scorso 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco, avrebbe spinto il presidente americano a riconsiderare la sua visione della guerra in Ucraina. La dichiarazione è arrivata durante una conversazione informale con un gruppo ristretto di giornalisti, ieri sera, nella capitale ucraina. «Sono fiducioso che dopo il nostro incontro, Trump abbia iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso», ha affermato Zelensky. 🔗open.online

Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza" | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime - Dagli Usa ok agli equipaggiamenti F-16 per Kiev. Firmato l'accordo sui minerali tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗tgcom24.mediaset.it

Guerra in Ucraina, Trump gela Zelensky: “Scordatevi la NATO, alla sicurezza di Kiev provveda l’Europa” - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che domani Zelensky si recherà alla Casa Bianca per firmare l'accordo sulle terre rare e i minerali: "L'intesa ci consentirà di riprenderci i nostri soldi". E su una futura adesione dell'Ucraina alla NATO: "Scordatevela".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

++ Zelensky, 'non garantisco sicurezza leader a parata Mosca' ++; Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca'; Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca'; Guerra ucraina, Zelensky: «Non garantisco sicurezza leader alla parata di Mosca». Kiev: «Bombe termobariche su. 🔗Cosa riportano altre fonti

Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca' - Kiev, 'bombe termobariche russe su Kharkiv, 51 feriti'. Usa: 'False le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca' - (ANSA) - KIEV, 03 MAG - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di "non poter garantire la sicurezza" dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la ... 🔗msn.com

Zelensky su Trump: «Dopo l’incontro a San Pietro ha cambiato idea». Il 9 maggio attesi leader a Mosca: «Non garantisco la loro sicurezza» - «Sono fiducioso», ha confidato il leader ucraino a un gruppo ristretto di giornalisti a Kiev. E ha lanciato una provocazione in vista delle celebrazioni con la parata per gli 80 anni della vittoria so ... 🔗msn.com