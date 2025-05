Zelensky non garantisce sicurezza nel V-day Mosca | Se attacca Kiev non arriva al 10 maggio

Il monito di Zelensky a Putin: "Non garantiamo la sicurezza alla parata del 9 maggio" - Il presidente ucraino ha affermato che lo zar potrebbe organizzare qualche incidente per incolpare Kiev. E rilancia la proposta di tregua di 30 giorni 🔗ilgiornale.it

Guerra in Ucraina, Trump gela Zelensky: “Scordatevi la NATO, alla sicurezza di Kiev provveda l’Europa” - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che domani Zelensky si recherà alla Casa Bianca per firmare l'accordo sulle terre rare e i minerali: "L'intesa ci consentirà di riprenderci i nostri soldi". E su una futura adesione dell'Ucraina alla NATO: "Scordatevela".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Zelensky “Putin non può dare reali garanzie di sicurezza” - MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Il destino di questa guerra non può essere determinato solo da pochi leader: non Trump e Putin, nè io e Putin, nessuno qui a Monaco insieme a Putin. Dobbiamo unirci per raggiungere la vera pace”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco.“Putin non può offrire reali garanzie di sicurezza. Non solo perchè è un bugiardo, ma anche perchè la Russia nella sua situazione attuale ha bisogno della guerra per mantenere il potere. 🔗unlimitednews.it

Zelensky: "Non garantisco sicurezza alla parata di Mosca". Zakharova: "Minaccia" - L'Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 ... 🔗iltempo.it

Guerra ucraina, Zelensky: «Non garantisco sicurezza leader alla parata di Mosca». Medvedev: «Se Kiev provoca il 9 maggio non arriverà al 10» - Guerra ucraina. La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione ... 🔗ilgazzettino.it

Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca' - Kiev, 'bombe termobariche russe su Kharkiv, 51 feriti'. Usa: 'False le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina' (ANSA) ... 🔗ansa.it