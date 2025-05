Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca | Non garantisco la vostra sicurezza | Raid russi su Kherson e Kharkiv ci sono vittime

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza" | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Dagli Usa ok agli equipaggiamenti F-16 per Kiev. Firmato l'accordo sui minerali tra Usa e Ucraina,esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta. The post Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

“Da Zelensky errore gravissimo con Trump”. Capezzone brutale con il leader ucraino - Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, figura tra gli ospiti della puntata del 5 marzo di 4 di Sera, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. In studio si dibatte dello scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca: “Chi come me ha difeso Zelensky deve dire che – evidenzia Capezzone - Zelensky ha commesso venerdì un gravissimo errore politico alla Casa Bianca. 🔗iltempo.it

Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky - Saranno tanti i leader che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, da Trump a Macron a Zelensky. Servizio di Fabio Bolzetta The post Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

L'UE mette in guardia i leader dei Paesi candidati all'adesione dal recarsi in Russia per la parata del 9 maggio; Zelensky replica a Mosca: “A Sumy colpiti civili”. Trump: “E’ la guerra di Biden, non la mia”; La denuncia di Tusk: Mosca progettava attentati a compagnie aeree; Guerra in Ucraina, tutte le notizie del 14 febbraio 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Applauso per Zelensky al suo arrivo a San Pietro. Il leader ucraino con cappotto e camicia nera - (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 Il leader ucraino Zelensky a Roma per il funerale di Papa Francesco. Al suo arrivo a San Pietro gli è stato tributato un applauso. Zelensky per l ... 🔗quotidiano.net

Da Trump a Zelensky, i leader mondiali all'ultimo saluto - Roma, caput mundi. Mai come sabato, nella storia recente, la città eterna sarà la capitale del mondo, con decine di capi di Stato e di governo e teste coronate che da tutto il pianeta arriveranno in ... 🔗ansa.it

