Zelensky lancia l' allarme | Parata del 9 maggio a rischio attacchi

© Abruzzo24ore.tv - Zelensky lancia l'allarme: "Parata del 9 maggio a rischio attacchi" Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza dei leader internazionali attesi a Mosca per la Parata del 9 maggio, temendo possibili provocazioni russe. In vista delle celebrazioni dell'80º anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, previste per il 9 maggio a Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei leader internazionali invitati all'evento. Durante un incontro con la stampa a Kiev, Zelensky ha dichiarato di "non poter garantire la sicurezza" degli ospiti stranieri, suggerendo che la Russia potrebbe orchestrare incidenti come incendi o esplosioni per poi attribuirne la responsabilità all'Ucraina. Queste affermazioni giungono in un contesto di crescente tensione, con la Russia che ha proposto un cessate il fuoco di tre giorni in coincidenza con la Parata. 🔗 Roma - Il presidente ucraino Volodymyrha espresso preoccupazioni sulla sicurezza dei leader internazionali attesi a Mosca per ladel 9, temendo possibili provocazioni russe. In vista delle celebrazioni dell'80º anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, previste per il 9a Mosca, il presidente ucraino Volodymyrha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei leader internazionali invitati all'evento. Durante un incontro con la stampa a Kiev,ha dichiarato di "non poter garantire la sicurezza" degli ospiti stranieri, suggerendo che la Russia potrebbe orchestrare incidenti come incendi o esplosioni per poi attribuirne la responsabilità all'Ucraina. Queste affermazioni giungono in un contesto di crescente tensione, con la Russia che ha proposto un cessate il fuoco di tre giorni in coincidenza con la. 🔗 Abruzzo24ore.tv

