Zelensky | Dopo l’incontro in Vaticano Trump ora vede le cose in modo diverso

© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Dopo l’incontro in Vaticano Trump ora vede le cose in modo diverso” Zelensky ha detto che, Dopo l’incontro in Vaticano, con la foto simbolo che ha segnato il giorno dei funerali di Papa Francesco, Trump ha cambiato approccio rispetto alla guerra in Ucraina. “Sono fiducioso che Dopo il nostro incontro in Vaticano, il presidente Trump ha iniziato a vedere le cose in modo un po’ diverso. In ogni caso, si tratta del suo punto di vista, della sua decisione”, ha detto Zelensky, parlando con alcuni giornalisti.Secondo il presidente ucraino, memore del disastroso incontro avuto alla Casa Bianca avuto a fine febbraio, la conversazione tenuta con l’omologo statunitense a Roma è stata la “migliore” mai avuta. Zelensky ha affermato che lui e Trump hanno concordato che un cessate il fuoco di 30 giorni tra Kiev e Mosca fosse il primo passo corretto verso la pace nella guerra con l’Ucraina e ha detto di aver sollevato anche la questione delle sanzioni, ricevendo dal tycoon una risposta “molto decisa”. 🔗 Il presidente ucraino Volodymyrha detto che,in, con la foto simbolo che ha segnato il giorno dei funerali di Papa Francesco,ha cambiato approccio rispetto alla guerra in Ucraina. “Sono fiducioso cheil nostro incontro in, il presidenteha iniziato are leinun po’. In ogni caso, si tratta del suo punto di vista, della sua decisione”, ha detto, parlando con alcuni giornalisti.Secondo il presidente ucraino, memore del disastroso incontro avuto alla Casa Bianca avuto a fine febbraio, la conversazione tenuta con l’omologo statunitense a Roma è stata la “migliore” mai avuta.ha affermato che lui ehanno concordato che un cessate il fuoco di 30 giorni tra Kiev e Mosca fosse il primo passo corretto verso la pace nella guerra con l’Ucraina e ha detto di aver sollevato anche la questione delle sanzioni, ricevendo dal tycoon una risposta “molto decisa”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina | Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" - L'annuncio del ministero del Tesoro Usa. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato americano ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Medvedev: "Trump ha costretto Kiev a pagare gli aiuti" 🔗tgcom24.mediaset.it

Zelensky: Trump ha cambiato approccio sulla guerra in Ucraina dopo l'incontro in Vaticano - Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, l'approccio di Donald Trump alla guerra in Ucraina è iniziato a cambiare dopo l'incontro a due a San Pietro, in occasione dei funerali di Papa Francesco, rispetto allo scontro della Casa Bianca di fine febbraio. "Sono fiducioso che dopo il nostro incontro in Vaticano, il presidente Trump ha iniziato a vedere le cose in modo un po' diverso. In ogni caso, si tratta del suo punto di vista, della sua decisione", ha detto Zelensky, parlando ad alcuni giornalisti. 🔗quotidiano.net

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Zelensky: “Dopo l’incontro in Vaticano Trump ora vede le cose in modo diverso”; Zelensky: Trump ha cambiato approccio sulla guerra in Ucraina dopo l'incontro in Vaticano; Trump-Zelensky, retroscena in Vaticano e cosa è successo nell'incontro a San Pietro; Quindici minuti che contano. I risultati del vertice Trump-Zelensky in Vaticano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Zelensky: “Dopo l’incontro in Vaticano Trump ora vede le cose in modo diverso” - Zelensky ha anche messo in guardia sul prossimo 9 maggio, giorno in cui si celebra il giorno della Vittoria in Russia: "Mosca è responsabile della sicurezza dei leader mondiali in visita" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky: Trump ha cambiato approccio sulla guerra in Ucraina dopo l'incontro in Vaticano - Zelensky afferma che l'approccio di Trump alla guerra in Ucraina è cambiato dopo l'incontro in Vaticano ai funerali di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

"Quindici minuti che contano". I risultati del vertice Trump-Zelensky in Vaticano - Secondo quanto riferito da Axios, il leader di Kiev sarebbe convinto di essere riuscito a far cambiare idea al presidente Usa riguardo a Putin ... 🔗msn.com