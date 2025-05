Zelensky avverte | rischio sicurezza per leader politici alla parata di Mosca

© Quotidiano.net - Zelensky avverte: rischio sicurezza per leader politici alla parata di Mosca Zelensky, ha detto di "non poter garantire la sicurezza" dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la parata per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio. "Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi o esplosioni, per poi accusare noi". Parlando con dei giornalisti, Zelensky ha anche detto che "non intende giocare, creando un'atmosfera piacevole per permettere a Putin di uscire dall'isolamento il 9 maggio", e ha rilanciato la proposta di 30 giorni di tregua.Quest'anno, si prevede che i leader di circa 20 Paesi saranno ospiti di Vladimir Putin per la parata della vittoria, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, quello brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oltre a quelli dei tradizionali alleati di Mosca, come il Kazakistan, la Bielorussia, Cuba e il Venezuela. 🔗 Il presidente ucraino, Volodymyr, ha detto di "non poter garantire la" deiinternazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin aper laper gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio. "Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi o esplosioni, per poi accusare noi". Parlando con dei giornalisti,ha anche detto che "non intende giocare, creando un'atmosfera piacevole per permettere a Putin di uscire dall'isolamento il 9 maggio", e ha rilanciato la proposta di 30 giorni di tregua.Quest'anno, si prevede che idi circa 20 Paesi saranno ospiti di Vladimir Putin per ladella vittoria, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, quello brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oltre a quelli dei tradizionali alleati di, come il Kazakistan, la Bielorussia, Cuba e il Venezuela. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Draghi avverte: la politica estera del nostro alleato mette a rischio la sicurezza europea - La nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l'invasione dell'Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l'Unione Europea. Lo ha detto Mario Draghi consulente speciale della presidente della Commissione Ue ed ex premier e presidente Bce, presentando il suo rapporto al Parlamento. "Gli indirizzi della nuova amministrazione hanno drammaticamente ridotto il tempo disponibile" - ha detto Draghi - "l'Europa è oggi più sola nei fori internazionali". 🔗quotidiano.net

Zelensky avverte: Putin potrebbe attaccare la Nato nel 2024 senza garanzie di sicurezza - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti a Monaco, ha affermato che, senza garanzie di sicurezza, Vladimir Putin potrebbe attaccare la Nato l'anno prossimo. I russi "possono andare avanti in Ucraina, oppure andranno in Polonia o nei Paesi Baltici, e credo che questa sia la sua idea. E credo che tutto quello che ho dall'intelligence... è che stia preparando la guerra contro i Paesi della Nato l'anno prossimo", ha detto secondo quanto riporta il Guardian. 🔗quotidiano.net

Lampade Ikea ritirate dal mercato per rischio folgorazione: “Non usatele, la spina non rispetta lo standard di sicurezza”. Ecco i modelli interessati - Allarme sicurezza per alcuni prodotti Ikea: il colosso svedese dell’arredamento ha disposto il ritiro immediato di diverse illuminazioni e lampade a LED da esterno a causa di un rischio di folgorazione. “A causa di un errore di fabbricazione, la spina di alcuni di questi prodotti è risultata non conforme ad uno standard di sicurezza e ciò determina un rischio di folgorazione”, si legge nel comunicato diffuso da Ikea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Zelensky avverte: rischio sicurezza per leader politici alla parata di Mosca; Guerra Ucraina - Russia, le news del 18 febbraio. Zelensky rimanda la visita in Arabia dopo i colloqui Usa-Mosca; 'Trump annuncerà l'intesa sulle terre rare con Kiev'. Zelensky 'pronto a lavorare con il presidente Usa per la pace' - LIVEBLOG; Durissimo scontro tra Trump e Zelensky, che va via. Il leader Usa: Torni quando è pronto per pace - Trump: voglio il cessate il fuoco in Ucraina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky avverte: rischio sicurezza per leader politici alla parata di Mosca - Zelensky avverte sui rischi di sicurezza per i leader internazionali ospiti di Putin alla parata del 9 maggio a Mosca. 🔗quotidiano.net

Zelensky:"Rischio è Guerra Mondiale" - "Non ci sarà un posto sicuro per nessuno". Ha avvertito il presidente dell'Ucraina Zelensky alla tv Cbs. "Credo che negli Usa prevalgano le narrazioni russe". A Vance "ho cercato di spiegare che ... 🔗rainews.it

Zelensky lancia l’allarme: “Mosca prepara qualcosa in Bielorussia” - Secondo il presidente ucraino, la Russia potrebbe lanciare nuove operazioni militari partendo dalla Bielorussia. Il timore di un'escalation estiva scuote Ucraina, Polonia e Paesi baltici. Pressioni su ... 🔗msn.com