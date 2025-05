Zelensky | alla parata di Mosca potrebbero accadere incidenti L’ira del Cremlino | se Kiev ci attacca non arriva al 10 maggio

© Secoloditalia.it - Zelensky: alla parata di Mosca potrebbero accadere incidenti. L'ira del Cremlino: se Kiev ci attacca, non arriva al 10 maggio Zelensky durante una conversazione con la stampa.Zelensky: dopo l'incontro a San Pietro Trump ha cambiato opinioneSecondo Zelensky, il cessate il fuoco dichiarato da Mosca, in particolare dal presidente russo Vladimir Putin per tre giorni, dal 7 al 9 maggio, non è altro che "teatro". "Si gioca a creare un'atmosfera confortevole affinché Putin esca dall'isolamento il 9 maggio, e perché tutti si sentano a proprio agio e al sicuro – quei leader, amici o partner di Putin che, per un motivo o per l'altro, si recheranno in Piazza del Cremlino il 9 maggio", ha osservato Zelensky, secondo cui pero' questa situazione "non aiuterà il leader russo. 🔗 L'Ucraina è pronta a un cessate il fuoco con la Russia, ma per una durata di almeno 30 giorni, in linea con la proposta già fatta in merito dagli Stati Uniti: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr

Zelensky avverte: rischio sicurezza per leader politici alla parata di Mosca - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di "non poter garantire la sicurezza" dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la parata per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio. "Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi o esplosioni, per poi accusare noi". 🔗quotidiano.net

Ucraina, Zelensky: “Non posso garantire su sicurezza leader a parata Mosca” - Per il presidente Volodymyr Zelensky, l’Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Lo ha dichiarato lo stesso Zelensky, come riporta Interfax Ukraine, osservando che la parte russa è in grado di inscenare incidenti che coinvolgono ospiti stranieri e poi scaricare la colpa sull’Ucraina, cosa di cui l’Ucraina non può essere ritenuta responsabile. 🔗lapresse.it

Zelensky mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza" | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime - Dagli Usa ok agli equipaggiamenti F-16 per Kiev. Firmato l'accordo sui minerali tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗tgcom24.mediaset.it

