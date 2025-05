Zelensky accusa la Russia | Non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca

© Thesocialpost.it - Zelensky accusa la Russia: “Non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca” Zelensky ha sollevato forti preoccupazioni in vista delle celebrazioni previste a Mosca il 9 maggio, in occasione dell’80º anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, Zelensky ha affermato di “non poter garantire la sicurezza” dei leader stranieri attesi nella capitale russa, mettendo in guardia sulla possibilità di provocazioni orchestrate dalla Russia per accusare l’Ucraina.Leggi anche: Zelensky, mai visto così! L’incredibile cambiamento al funerale. Cosa succedeUn messaggio diretto alla comunità internazionaleZelensky non ha usato mezzi termini: “Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data”, ha dichiarato, ipotizzando che il Cremlino potrebbe ricorrere a azioni violente come incendi o esplosioni, con il chiaro intento di attribuirne la responsabilità a Kyiv. 🔗 Il presidente ucraino Volodymyrha sollevato forti preoccupazioni in vista delle celebrazioni previste ail 9 maggio, in occasione dell’80º anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. In una dichiarazione rilasciata alla stampa,ha affermato di “non poter garantire la” deistranieri attesi nella capitale russa, mettendo in guardia sulla possibilità di provocazioni orchestrate dallaperre l’Ucraina.Leggi anche:, mai visto così! L’incredibile cambiamento al funerale. Cosa succedeUn messaggio diretto alla comunità internazionalenon ha usato mezzi termini: “Non si sa cosa laintenda fare in quella data”, ha dichiarato, ipotizzando che il Cremlino potrebbe ricorrere a azioni violente come incendi o esplosioni, con il chiaro intento di attribuirne la responsabilità a Kyiv. 🔗 Thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Zelensky accusa Putin: “Non vuole neanche tregua parziale”. Cremlino: “Kiev non vuole pace” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo lo scambio di accuse tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino dice: "Non vuole neanche tregua parziale". Cremlino risponde: "Kiev non vuole pace"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Donald Trump accusa Zelensky e Biden per la guerra Russia-Ucraina - "Il presidente Zelensky e Joe Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire" a questa guerra di iniziare. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la guerra fra la Russia e l'Ucraina è la "guerra di Biden, non mia. Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro presidente. Non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione. 🔗quotidiano.net

Zelensky accusa la Cina di fornire armi alla Russia - La Cina sta fornendo armi alla Russia. L’accusa è arrivata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa del 17 aprile. A pochi giorni dalla cattura di cittadini cinesi che combattevano per l’esercito russo da parte dei soldati ucraini. Zelensky ha detto che i servizi di intelligence ucraini hanno raccolto diverse prove sul coinvolgimento cinese e che la prossima settimana ne parlerà con maggiori dettagli. 🔗linkiesta.it

Ne parlano su altre fonti

Zelensky accusa gli alleati dopo la strage di Sumy e chiede nuove armi per la guerra tra Ucraina e Russia; Putin: in Ucraina via Zelensky, poi governo Onu e elezioni. Casa Bianca: no, c'è una Costituzione - Attacco russo con droni su Dnipro, udite esplosioni; Zelensky accusa la Cina: è al corrente dei suoi cittadini che combattono con la Russia; Al fronte | Zelensky accusa la Cina di fornire armi alla Russia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky accusa la Russia: “Non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato forti preoccupazioni in vista delle celebrazioni previste a Mosca il 9 maggio, in occasione dell’80º ... 🔗thesocialpost.it

Zelensky sottolinea responsabilità russa sulle cerimonie del 9 maggio e commenta le tensioni militari recenti - La tensione tra Ucraina e Russia cresce a pochi giorni dal 9 maggio, con attacchi reciproci, incontri diplomatici tra Zelensky e Trump per la pace e preoccupazioni sulla sicurezza durante le cerimonie ... 🔗gaeta.it

Ucraina, Zelensky insiste per una tregua di trenta giorni: “Le proposte di Putin non sono serie” - “Seguiamo il modello del cessate il fuoco incondizionato, quello proposto dagli americani. Ma è impossibile raggiungere accordi tre, cinque o sette giorni”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, ... 🔗fanpage.it