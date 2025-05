Zazzaroni si lascia andare a un commento colorito sull’inchiesta curve | Spero che la giustizia sia stata giusta con l’Inter Ai tempi di ‘Alto Piemonte’ la Juve collaborò e… Che attacco!

© Juventusnews24.com - Zazzaroni si lascia andare a un commento colorito sull’inchiesta curve: «Spero che la giustizia sia stata giusta con l’Inter. Ai tempi di ‘Alto Piemonte’ la Juve collaborò e…». Che attacco! Zazzaroni, giornalista, ha rilasciato una riflessione sull’inchiesta curve: curioso il parallelismo con l’inchiesta ‘Alto Piemonte’ che riguardò la JuveLe colonne del Corriere dello Sport tornano sull’evoluzione dell’inchiesta curve, che ha riguardato l’Inter ultimamente. La notizia del patteggiamento ha illuminato il pensiero di Ivan Zazzaroni, il quale ha creato un parallelismo condito da toni coloriti con l’inchiesta ‘Alto Piemonte’ che ha riguardato la Juve. Ecco le sue parole. PAROLE – «Tornando all’inchiesta, ricordo che la Juve, ai tempi di “Alto Piemonte”, collaborò con la giustizia e se lo prese ugualmente in quel posto. Spero che in questa occasione la giustizia sia stata giusta e il patteggiamento accettato dai tesserati solo per evitare fastidiose lungaggini: non dev’essere semplice per un calciatore o un allenatore, avvicinati da milioni di persone e privi di protezione, evitare contatti con personaggi pericolosi». 🔗 , giornalista, ha rito una riflessione: curioso il parallelismo con l’inchiestache riguardò laLe colonne del Corriere dello Sport tornano sull’evoluzione dell’inchiesta, che ha riguardatoultimamente. La notizia del patteggiamento ha illuminato il pensiero di Ivan, il quale ha creato un parallelismo condito da toni coloriti con l’inchiestache ha riguardato la. Ecco le sue parole. PAROLE – «Tornando all’inchiesta, ricordo che la, aidi “Alto Piemonte”,con lae se lo prese ugualmente in quel posto.che in questa occasione lasiae il patteggiamento accettato dai tesserati solo per evitare fastidiose lungaggini: non dev’essere semplice per un calciatore o un allenatore, avvicinati da milioni di persone e privi di protezione, evitare contatti con personaggi pericolosi». 🔗 Juventusnews24.com

