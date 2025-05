Zazzaroni | Patteggiamento Calhanoglu e Inzaghi? La storia puzza

© Inter-news.it - Zazzaroni: «Patteggiamento Calhanoglu e Inzaghi? La storia puzza» Zazzaroni si è espresso sul Patteggiamento di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi in merito al caso dei contatti con gli ultras. La sua analisi è alquanto singolare.IL RAGIONAMENTO – Ivan Zazzaroni si è pronunciato a Deejay Football Club sulla scelta di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi di procedere al Patteggiamento nell’ambito del caso dei contatti con il tifo organizzato. Il giornalista ha effettuato una distinzione tra il profilo tecnico e quello delle reazioni dei tifosi rivali: «Comunicare una squalifica il primo maggio, quando la gente è via, alimenta i sospetti. Vorrei leggere prima le motivazioni, però tutta questa cosa puzza. Vediamo che genere di rapporti hanno avuto Inzaghi, Calhanoglu e Zanetti con quegli ultras. non rispondere a queste persone non è facile, però non ci sono scudi protettivi». 🔗 Ivansi è espresso suldi Hakane Simonein merito al caso dei contatti con gli ultras. La sua analisi è alquanto singolare.IL RAGIONAMENTO – Ivansi è pronunciato a Deejay Football Club sulla scelta di Hakane Simonedi procedere alnell’ambito del caso dei contatti con il tifo organizzato. Il giornalista ha effettuato una distinzione tra il profilo tecnico e quello delle reazioni dei tifosi rivali: «Comunicare una squalifica il primo maggio, quando la gente è via, alimenta i sospetti. Vorrei leggere prima le motivazioni, però tutta questa cosa. Vediamo che genere di rapporti hanno avutoe Zanetti con quegli ultras. non rispondere a queste persone non è facile, però non ci sono scudi protettivi». 🔗 Inter-news.it

Indagine Doppia Curva: patteggiamento per Inzaghi e Calhanoglu! Ecco la sanzione per il tecnico e il centrocampista dell’Inter. Cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24Indagine Doppia Curva: patteggiano Inzaghi e Calhanoglu! Arriva sanzione per l’allenatore e il centrocampista dell’Inter. Cosa succede Novità importanti sull’indagine Doppia Curva portata avanti dalla Procura di Milano da diversi mesi, relativi alla Curva Nord dell’Inter, alla Curva Sud del Milan e ai rapporti tra il tifo organizzato e alcuni tesserati dei due club. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sia Inzaghi che Calhanoglu hanno deciso per il patteggiamento, che comporterà la squalifica di una giornata: entrambi la sconteranno saltando la ... 🔗juventusnews24.com

