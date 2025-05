Zazzaroni non ci sta | Barcellona Inter? Quella cosa è stata una truffa è vergognoso che…

© Internews24.com - Zazzaroni non ci sta: «Barcellona Inter? Quella cosa è stata una truffa, è vergognoso che…» Zazzaroni non ci sta, ecco cosa ha detto il giornalista su Barcellona Inter, un fatto non è passato inosservato per lui, le paroleIvan Zazzaroni, noto giornalista e opinionista sportivo, ha parlato su Radio Dee Jay nel corso di Football Club del match dell’Inter col Barcellona di mercoledì e ancor prima di quello col Verona di questa sera.Zazzaroni SU Inter VERONA – «Sabato importante in cui si può decidere qualcosa. Secondo me giusto far giocare seconde linee, c’è la CL come obiettivo ed è troppo importante e tre a tre non ti salvaguarda. Se valesse ancora il discorso del gol fuori casa Inter in pratica sarebbe già qualificata»Barcellona – «Col Barcellona un pareggio significa partire zero a zero. Dietro il Barcellona ha fatto ridere ma davanti Lamine Yamal mi ha davvero impressionato, che traversa ha preso? Gioca anche semplice quando c’è da giocare semplice. 🔗 Ivannon ci sta, eccoha detto il giornalista su, un fatto non è passato inosservato per lui, le paroleIvan, noto giornalista e opinionista sportivo, ha parlato su Radio Dee Jay nel corso di Football Club del match dell’coldi mercoledì e ancor prima di quello col Verona di questa sera.SUVERONA – «Sabato importante in cui si può decidere qual. Secondo me giusto far giocare seconde linee, c’è la CL come obiettivo ed è troppo importante e tre a tre non ti salvaguarda. Se valesse ancora il discorso del gol fuori casain pratica sarebbe già qualificata»– «Colun pareggio significa partire zero a zero. Dietro ilha fatto ridere ma davanti Lamine Yamal mi ha davvero impressionato, che traversa ha preso? Gioca anche semplice quando c’è da giocare semplice. 🔗 Internews24.com

