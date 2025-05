Zazzaroni | Napoli-Inter è Conte-Marotta! Marotta è da CERN

Zazzaroni si concentra sulla sfida tra Napoli e Inter. Conte e Marotta protagonisti, con il secondo da studiare al "CERN" di Ginevra.SFIDA – Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport parla di un dualismo: «Napoli-Inter è innanzitutto Conte-Marotta, i più abili nei rispettivi ruoli. La sfida mi appassiona perché l'antagonismo è autentico, genuino, non vi è nulla di adulterato. I due non si reggono da tempo, ogni tanto si stuzzicano a distanza – conoscono i codici della comunicazione – e adesso, a quattro giornate dalla fine, hanno tutto da perdere ma anche tutto da guadagnare. Sull'altro. Antonio dei miracoli ha il vantaggio di tre punti in classifica e non può più nascondersi: con il lavoro e un'insofferenza palpabile, ha messo il Napoli nella condizione di vincerlo, lo scudetto, e la tifoseria ci ha fatto la bocca».

Zazzaroni: «Marotta stanco di Inzaghi? Ca***! È troppo furbo» - Zazzaroni non crede alle voci di una presunta crisi tra Marotta e Inzaghi a maggior ragione adesso. Inoltre ieri il presidente dell'Inter lo ha praticamente blindato. VOCI DA BAR – Ivan Zazzaroni inizia così il suo editoriale sul Corriere dello Sport: «Voci, indiscrezioni e ipotesi vengono continuamente propalate non da tifosi che ne avrebbero anche la facoltà, bensì da giornalisti sportivi. Tanto siamo tutti giornalisti sportivi, perfino chi scrive o parla senza aver mai scambiato due parole con l'oggetto della sua "informazione sicura".

