Zanetti | Verona pensa gara per gara Una speranza!

© Inter-news.it - Zanetti: «Verona pensa gara per gara. Una speranza!» Zanetti ha così parlato prima del fischio d’inizio del match tra Inter e Verona, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.IL COMMENTO – Paolo Zanetti si è pronunciato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Verona. Il tecnico degli scaligeri ha sottolineato la volontà della sua squadra: «Dobbiamo affrontare gara per gara. Noi siamo riusciti ad arrivare a questo punteggio perché abbiamo fatto dei mesi di alto livello, dovendo ritornare ad essere quelli visti prima».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zanetti: «Verona pensa gara per gara. 🔗 Paoloha così parlato prima del fischio d’inizio del match tra Inter e, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.IL COMMENTO – Paolosi è pronunciato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-. Il tecnico degli scaligeri ha sottolineato la volontà della sua squadra: «Dobbiamo affrontareper. Noi siamo riusciti ad arrivare a questo punteggio perché abbiamo fatto dei mesi di alto livello, dovendo ritornare ad essere quelli visti prima».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «per. 🔗 Inter-news.it

Su altri siti se ne discute

Convocati Verona, la lista completa di Zanetti in vista della gara contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale - Convocati Verona, la lista completa di Paolo Zanetti per la sfida contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale L’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha convocato 27 calciatori in vista del match contro la Roma CONVOCATI VERONA, LA LISTA COMPLETA 1 Montipò2 Oyegoke3 Frese4 Daniliuc5 Faraoni6 Valentini7 Lambourde8 Lazovic9 Sarr10 Niasse12 Bradaric14 Livramento19 Slotsager20 Kastanos22 Berardi24 Bernede25 Serdar27 Dawidowicz30 Patrick31 Suslov33 Duda34 Perilli35 Mosquera38 Tchatchoua42 Coppola72 Ajayi87 Ghilardi 🔗calcionews24.com

Verona, Zanetti: «L’emergenza non si è vista, un punto guadagnato in modo straordinario! Recupero Tengstedt? Le sensazioni sono queste» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita Torino-Verona, terminata 1-1. PUNTO PESANTE – «Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno. C’erano difficoltà importante, mentre noi eravamo in emergenza. Ma […] 🔗calcionews24.com

Verona, Zanetti carica: «Contro il Milan dobbiamo reagire, ci siamo vergognati. Sugli infortunati dico questo» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Verona. SCELTE – «Qualcosa cambierà, ci sono vari giocatori che si candidano dal primo minuto e rientra Duda. Valentini si candida per un posto, mi è […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Verona, Zanetti ritrova Tengstedt per la gara con l'Inter. A San Siro ipotesi Niasse dall'inizio; Zanetti: Negatività figlia di una singola brutta prestazione. Non autosabotiamoci!; HELLAS VERONA - Zanetti: In questo momento l'importante è fare punti, gara difficile col Cagliari; Qui Verona - Zanetti, nuova idea per l'attacco: Suslov dietro Sarr. Emergenza in difesa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Verona proverà a far gioire Napoli: le probabili scelte di Zanetti contro l’Inter - Stasera alle 20.45 San Siro ospita una gara importantissima per l’Inter, che insegue il Napoli capolista. L’avversaria dei nerazzurri è il Verona che, nonostante non possa 'né scendere né salire', dar ... 🔗informazione.it

Inter Verona, Zanetti valuta una mossa inedita: la scelta per sorprendere l’Inter - L'Hellas Verona arriva a "San Siro" per provare a strappare punti fondamentali nella lotta salvezza. Zanetti valuta una mossa inedita per sorprendere l'Inter di Simone Inzaghi. 🔗spaziointer.it

Zanetti su Verona-Cagliari: «E’ stata solo una partita sbagliata! Ci siamo complicati da soli la vita con pensieri negativi» - Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha analizzato cosa non è andato nella partita persa allo stadio Bentegodi contro il Cagliari di Davide Nicola Paolo Zanetti, segnala il portale TMW, ha pa ... 🔗informazione.it