Zanetti | Salvezza? Penso sia pericoloso fare tabelle adesso non dobbiamo commettere quell’errore

Zanetti, tecnico del Verona, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri in trasferta contro l'Inter Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro l'Inter. Di seguito le sue parole. ASSENZA TENGSTEDT – «Dal punto di vista qualitativo è il nostro miglior giocatore e non lo abbiamo .

Zanetti: «Salvezza? Penso sia pericoloso fare tabelle adesso, non dobbiamo commettere quell’errore» - Le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri in trasferta contro l’Inter Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro l ... 🔗calcionews24.com

Hellas Verona, Zanetti: “Sono soddisfatto di alcune cose. Salvezza? Dipende anche dagli altri…” - Visualizzazioni: 0 Il mister dell’Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn della partita persa per 1-0 in casa dell’Inter. A seguire l’intervista completa. Hellas Verona, le parole ... 🔗calciostyle.it

Verona, Zanetti: 'Il Torino ha giocatori di qualità, noi siamo in emergenza' - Toro.it - Sarà uno scontro fondamentale soprattutto per i gialloblù, che si giocano la salvezza in queste ultime ... ma per la settimana prossima penso ci sia. Suslov speriamo di recuperarlo il prima ... 🔗msn.com