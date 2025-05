Zanetti | L’Inter è un orgoglio Ha tutto per vincere col Barcellona!

© Inter-news.it - Zanetti: «L’Inter è un orgoglio. Ha tutto per vincere col Barcellona!»

L’Inter. Paolo Zanetti commenta la prestazione della sua squadra al termine della gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.L’ERRORE – Intercettato da Sky Sport al termine di Inter-Verona, Paolo Zanetti dichiara: «Nel primo tempo non riusciamo ad essere aggressivi, siamo stati un po’ troppo bassi e questo mi ha fatto arrabbiare. Quando porti una squadra come L’Inter troppo vicina alla porta poi succedono quegli episodi che spostano le partite. Poi siamo andati subito in rincorsa. Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto un po’ più di coraggio, siamo stati più aggressivi e abbiamo cercato di conquistare la palla un po’ più alti e di creare delle situazioni. Ma ci è mancato l’acuto per portare a casa punti. Ovviamente dal punto di vista dell’impegno oggi i ragazzi hanno dato tutto». 🔗 Il Verona esce sconfitto 1-0 da San Siro per mano del. Paolocommenta la prestazione della sua squadra al termine della gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.L’ERRORE – Intercettato da Sky Sport al termine di Inter-Verona, Paolodichiara: «Nel primo tempo non riusciamo ad essere aggressivi, siamo stati un po’ troppo bassi e questo mi ha fatto arrabbiare. Quando porti una squadra cometroppo vicina alla porta poi succedono quegli episodi che spostano le partite. Poi siamo andati subito in rincorsa. Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto un po’ più di coraggio, siamo stati più aggressivi e abbiamo cercato di conquistare la palla un po’ più alti e di creare delle situazioni. Ma ci è mancato l’acuto per portare a casa punti. Ovviamente dal punto di vista dell’impegno oggi i ragazzi hanno dato». 🔗 Inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter su Nico Paz: "Il padre ha un rapporto speciale con Zanetti" - Tutti pazzi per Nico Paz. Il trequartista argentino classe 2004 ha segnato il suo gol numero 6 in Serie A con la maglia del Como, che ha vinto... 🔗calciomercato.com

Zanetti: «Rappresentare l’Inter un orgoglio. Voglio continuare qui!» - Zanetti è il protagonista della nuova puntata di “Capitani”, il format di Inter TV realizzato insieme a DAZN. L’ultimo era stato Beppe Bergomi. VITTORIA IN CHAMPIONS – Javier Zanetti torna sull’emozione del 2010, la vittoria della Champions League da parte dell’Inter: «L’orgoglio e l’onore di portare quella fascia lì, in una partita così importante. Mi viene in mente quando siamo scesi a fare il riscaldamento. 🔗inter-news.it

Zanetti: «Bayern Inter? Due grandi squadre che si affrontano, ecco che partita mi aspetto. Bisseck ha un grande futuro davanti a sé e su Lautaro…» - di RedazioneIl vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha voluto dire la sua in vista della super sfida di stasera contro il Bayern Monaco in Champions League Intervistato da Süddeutsche Zeitung in vista di Bayern Monaco Inter di questa sera, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha presentato così la super sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. FINALE ANTICIPATA? – «Non so se possiamo parlare di finale anticipata. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Verona, Zanetti a Sky: L'Inter ha tutte le carte in regola per battere il Barcellona e penso riuscirà a farlo; Zanetti: Per l'Inter è un onore, prestigio e orgoglio poter partecipare a questo torneo; Dazn verso il Mondiale per Club: le esclusive con Marotta e Zanetti; Sandro Mazzola compie 82 anni: la festa al ristorante di Javier Zanetti con Marotta e gli amici della Grande Inter. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zanetti: "L'Inter batterà il Barcellona. Il Verona ha dato tutto" - Le parole dell'allenatore dell'Hellas dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter: "Salvezza? Pericoloso fare tabelle" ... 🔗tuttosport.com

Zanetti: “Inter? Noi troppo bassi, ci siamo portati l’episodio del rigore in casa” - Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter ... 🔗fcinter1908.it

Zanetti: «Mondiale per Club, orgoglio Inter. Vincerlo un sogno!» - ORGOGLIO – Javier Zanetti, presente al Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA, ha manifestato tutto l’orgoglio e la soddisfazione del club per la partecipazione al Mondiale per Club. Il ... 🔗inter-news.it