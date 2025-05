Zanetti | Ci siamo portati l’episodio in casa! Salvo alcune cose

Zanetti ha parlato al triplice fischio di Inter-Verona, partita da poco terminata a San Siro e valevole per la giornata di campionato numero trentacinque. Di seguito la sua analisi post-match, affidata a DAZNATTEGGIAMENTO – Paolo Zanetti è intervenuto così dopo Inter-Verona: «Sono soddisfatto di alcune cose, dello spirito, della voglia di non prendere gol e di soffrire tutti insieme. Ci siamo abbassati subito e ci siamo portato l’episodio in casa. Da lì la partita si è messa subito sul binario sbagliato, avremmo potuto metterli più in difficoltà se fossimo partiti come nel secondo tempo. Come in tutte le squadre se vai a togliere dei giocatori cardine alla lunga pesa, noi abbiamo sempre coperto queste assenze con l’atteggiamento di squadra. Per questo motivo abbiamo una posizione tale da essere padroni del nostro destino. 🔗 ha parlato al triplice fischio di Inter-Verona, partita da poco terminata a San Siro e valevole per la giornata di campionato numero trentacinque. Di seguito la sua analisi post-match, affidata a DAZNATTEGGIAMENTO – Paoloè intervenuto così dopo Inter-Verona: «Sono soddisfatto di, dello spirito, della voglia di non prendere gol e di soffrire tutti insieme. Ciabbassati subito e ciportatoin. Da lì la partita si è messa subito sul binario sbagliato, avremmo potuto metterli più in difficoltà se fossimo partiti come nel secondo tempo. Come in tutte le squadre se vai a togliere dei giocatori cardine alla lunga pesa, noi abbiamo sempre coperto queste assenze con l’atteggiamento di squadra. Per questo motivo abbiamo una posizione tale da essere padroni del nostro destino. 🔗 Inter-news.it

