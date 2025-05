Zanetti | Affrontiamo gara per gara i finali di stagione sono sempre particolari

Zanetti, tecnico del Verona, prima del calcio d'inizio della partita degli scaligeri contro l'Inter Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio di Inter Verona. Di seguito le sue parole. «Non lo so e non ci voglio pensare. Dobbiamo affrontare gara per gara, perché i finali di stagione sono sempre particolari»

Venezia Napoli, le parole di Conte: «Affrontiamo una squadra in salute, dovremo fare una grande gara e me l’aspetto» - Venezia Napoli, la conferenza stampa di Conte: «Dovremo fare una grande gara e me l’aspetto». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia Il tecnico del Napoli, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Venezia e Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: PAROLE – «Mazzocchi ed Anguissa sono convocati, Neres […] 🔗calcionews24.com

Convocati Verona, la lista completa di Zanetti in vista della gara contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale - Convocati Verona, la lista completa di Paolo Zanetti per la sfida contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale L’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha convocato 27 calciatori in vista del match contro la Roma CONVOCATI VERONA, LA LISTA COMPLETA 1 Montipò2 Oyegoke3 Frese4 Daniliuc5 Faraoni6 Valentini7 Lambourde8 Lazovic9 Sarr10 Niasse12 Bradaric14 Livramento19 Slotsager20 Kastanos22 Berardi24 Bernede25 Serdar27 Dawidowicz30 Patrick31 Suslov33 Duda34 Perilli35 Mosquera38 Tchatchoua42 Coppola72 Ajayi87 Ghilardi 🔗calcionews24.com

Marotta e Zanetti insultati al termine della gara – VIDEO - Marotta e Zanetti insultati. Brutto episodio sugli spalti del Maradona al termine di Napoli-Inter, terminata 1-1. Dopo lo splendido gol su punizione di Federico Dimarco e il pareggio nel finale di Billing, alcuni tifosi napoletani hanno preso di mira la dirigenza nerazzurra. Mentre il presidente Beppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti lasciavano la tribuna autorità, sono stati bersagliati da insulti: “Non siete riusciti a rubare oggi, Marotta! Andate a casa, ladri”. 🔗ilnerazzurro.it

VIDEO FCIN1908 / Zanetti: "Il derby è sempre stata una gara sentita. Mi ricordo quando…"

Zanetti: "E' stata una gara straordinaria. Punto importante"

Torino-Verona 1-1, Zanetti: "Ottima gara. Occasione persa? Sì" - Nell'immediato post gara di Torino-Verona il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti ha rilasciato delle dichiarazioni.