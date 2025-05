Zanetti a Sky | Non voglio pensare a quanti punti ci servono ecco cosa dobbiamo fare

L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Inter in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Hellas Verona, il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti ha presentato così la gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta dell'ultimo turno di campionato contro la Roma, a maggior ragione dopo la vittoria ottenuta oggi dal Napoli in trasferta contro il Lecce. Scaligeri ancora in piena lotta salvezza, anch'essi alla ricerca di punti. LE PAROLE DI PAOLO ZANETTI – «Non so quanti punti ci servono. Non lo so e non ci voglio pensare. I finali di stagione sono particolari. Siamo arrivati con questo margine di sei punti per aver fatto risultati e due mesi importanti.

Zanetti a Sky: «Feyenoord da rispettare, inizia un’altra competizione da dentro o fuori. Come Inter abbiamo grande responsabilità, cercheremo di portare la bandiera italiana più avanti possibile» - di RedazioneIl vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha commentato l’esito del sorteggio degli ottavi di Champions in cui i nerazzurri sfideranno il Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Sky Sport subito dopo la fine del sorteggio degli Ottavi di Champions League che ha decretato come l’Inter sfiderà il Feyenoord, il vicepresidente dei nerazzurri, Javier Zanetti, ha parlato così. CONTRO IL FEYENOORD, INTER FAVORITA? – «Sì, diciamo che il nostro cammino in Champions fino ad adesso è stato ottimo, però adesso inizia un’altra competizione da dentro o fuori. 🔗internews24.com

Verona, Zanetti infuriato: "Arbitro? Non voglio parlarne. Il rigore su Bradaric è lampante" - Al termine della sfida vinta dal Bologna sul Verona, l`allenatore dei gialloblù Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa, attaccando l`operato... 🔗calciomercato.com

