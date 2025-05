Zanetti a Dazn | Inter fortissima stasera vorrà dimostrare che squadra è! Ai ragazzi ho chiesto questo…

Zanetti a Dazn: «Inter fortissima, stasera vorrà dimostrare che squadra è! Ai ragazzi ho chiesto questo.» Le parole del tecnico dell'Hellas Verona

Cosi Paolo Zanetti, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di Dazn:

LE PAROLE- «Dobbiamo attingere dalle risorse della squadra: in altre occasioni siamo rimasti senza giocatori importanti ma abbiamo sempre risposto come gruppo. Affrontiamo una squadra fortissima che vorrà dimostrare chi è: dobbiamo mettere in campo una prestazione affamata. Noi dobbiamo trovare serenità nelle prestazioni: abbiamo fatto una brutta partita dopo dieci importanti. Ci è venuto un po' di braccino, dobbiamo andare avanti: so cosa può dare questa squadra, va ritrovato lo spirito. Voglio una reazione caratteriale e voglia di soffrire: l'abbiamo un po' abbandonata dimenticandoci la fame.

Cristante a Dazn: «Oggi è una gara difficile, Inter fortissima! Al minimo errore ti segnano…» Le parole del centrocampista della Roma

Intervistato nel pre gara di Inter Roma, Bryan Cristante ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:

LE PAROLE «Sappiamo l'importanza della partita, queste gare di fine stagione contano davvero. Oggi è bella e difficile, può darci tanto in ottica Champions e dobbiamo provarci.

VIDEO IN – Pranzo UEFA Inter e Bayern Monaco: presenti Marotta e Zanetti!

Inizia il canonico pranzo Uefa di Inter-Bayern Monaco, rituale che accompagna ogni partita di Champions League. Sul posto il nostro inviato di Inter-News.it. Presente Javier Zanetti.

PRANZO UEFA – Questa sera Inter-Bayern Monaco a San Siro, ma prima pranzo canonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Per l'Inter presente il vicepresidente Javier Zanetti, che ha incontrato una delegazione della squadra bavarese.

Nico Paz all'Inter? La reazione di Marotta e Zanetti prima della Champions

Il gioiello argentino del Como è nella lista degli obiettivi del club nerazzurro: siparietto tra la dirigenza nerazzurra e i tifosi

Non è un mistero il corteggiamento dell'Inter per Nico Paz, con il giovane fantasista argentino ste sta strabiliando con la maglia del Como nel campionato di Serie A. Il club campione d'Italia è sulle tracce del classe 2004 e da diverso tempo ha messo gli occhi di lui, con Javier Zanetti in pressing costante col papà del giocatore.

