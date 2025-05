Zalewski | Vittoria per restare attaccati Futuro? Sto bene all’Inter!

L'Inter esce dalla sfida casalinga col Verona con tre punti importanti per restare in scia al Napoli. Le sensazioni di Nicola Zalewski nel post partita.

RESTARE ATTACCATI – Intercettato da Sky Sport al termine di Inter-Verona, Nicola Zalewski afferma: «Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi era importante vincere perché era importante rimanere lì attaccati. Non si sa mai cosa può succedere nelle prossime partite. Adesso pensiamo alla sfida di martedì». Archiviate la sfida di campionato contro il Verona, adesso l'Inter può tornare a concentrarsi sul secondo e fondamentale round contro il Barcellona.

FUTURO E GRUPPO – Nicola Zalewski, arrivato in prestito all'Inter dalla Roma solo a gennaio, sul suo futuro dichiara: «Quanto ho voglia di continuare ad indossare questa maglia? Sì, sicuramente, questo non l'ho mai negato.

