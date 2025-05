Zalewski a Dazn | Vogliamo rimanere attaccati al Napoli è importante restare li! Champions? C’è il desiderio di arrivare fino in fondo…

Zalewski a Dazn: «Vogliamo rimanere attaccati al Napoli, è importante restare li! Champions? C'è il desiderio di arrivare fino in fondo.» Le parole dell'esterno nerazzurroIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, l'esterno nerazzurro Nicola Zalewski ha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DaznSULLA Champions- «Sicuramente Vogliamo rimanere lì attaccati perché non si sa cosa può succedere da qui alla fine del campionato. È stata una partita che dovevamo dominare e portare a casa. È, come ho detto, importante rimanere lì»VIVERE L'EMOZIONE DELLA Champions- «È un motivo di orgoglio per me. Quando ho sentito il mister ho capito subito perché questa squadra è così forte.

Yildiz a DAZN: «Siamo professionisti, abbiamo sempre dato il meglio e vogliamo continuare così. Crediamo allo scudetto? Rispondo così» - di Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeri Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Siamo grandi amici io e Thuram. Noi siamo professionisti, abbiamo dato il meglio sempre e vogliamo provare a continuare così. 🔗juventusnews24.com

Thiago Motta a DAZN: «Vogliamo fare la partita, ma c’è un aspetto che sarà fondamentale questa sera» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta a DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Juventus in vista del big match in programma questa sera all’Allianz Stadium contro l’Inter Intervenuto a Dazn in vista della sfida tra Juve e Inter, Thiago Motta ha presentato così la supersfida di stasera all’Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni. COME STA LA JUVE? – «Ho visto molto bene i ragazzi, così come deve essere. 🔗juventusnews24.com

Napoli, Conte dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Vogliamo rimanere in alto fino alla fine” - Napoli, Conte dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Vogliamo rimanere in alto fino alla fine”"> Dopo il successo per 2-1 contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato sia in conferenza stampa che ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione della squadra e le prospettive per il finale di stagione. SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA “Sono molto soddisfatto della prestazione e della risposta della squadra. 🔗napolipiu.com

