Yellowstone sette morti tra cui una turista italiana in uno scontro tra pick-up e furgone | la donna deceduta è di Milano ma viveva negli Usa

© Ilmessaggero.it - Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna deceduta è di Milano ma viveva negli Usa negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco. 🔗 DrammaUsa:turisti stranieri, tra cui una connazionale, sonoieri in un incidente stradale tra un-up e unpasseggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco. 🔗 Ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna deceduta è di Milano ma viveva negli Usa - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco... 🔗ilmattino.it

Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna deceduta è di Milano - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco... 🔗ilmattino.it

Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna deceduta è di Milano - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna decedut; Usa, incidente vicino a Yellowstone: sette morti, tra cui una turista italiana; Usa, incidente vicino al parco di Yellowstone: 7 morti tra cui una italiana; Incidente vicino Yellowstone, sette morti tra cui un'italiana. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna deceduta è di Milano ma viveva negli Usa - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone ... 🔗msn.com

Incidente a Yellowstone, 7 morti: anche un'italiana tra le vittime - Il violento scontro ha coinvolto un furgone e un pick-up su un'autostrada nell'Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale ... 🔗adnkronos.com

Yellowstone, sette morti (tra cui una turista italiana) in uno scontro tra pick-up e furgone: la donna deceduta è di Milano - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal ... 🔗ilmessaggero.it