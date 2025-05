Yellowstone incidente tra pick-up e un furgone passeggeri con diversi stranieri | morte 7 persone anche un' italiana

© Ilmessaggero.it - Yellowstone, incidente tra pick-up e un furgone passeggeri con diversi stranieri: morte 7 persone (anche un'italiana) stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco. 🔗 Dramma negli Usa: sette turisti, tra cui una connazionale, sono morti ieri in unstradale tra un-up e unin Idaho, a circa 24 km dal Parco. 🔗 Ilmessaggero.it

