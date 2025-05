Xbox Microsoft non obbliga ad utilizzare l’intelligenza artificiale rivela Compulsion Games

© Game-experience.it - Xbox, Microsoft non obbliga ad utilizzare l’intelligenza artificiale, rivela Compulsion Games l’intelligenza artificiale generativa nel mondo dei videogiochi, arriva una precisazione importante: Microsoft non obbliga i suoi studi interni, come Compulsion Games, a farne uso. A dichiararlo è Guillaume Provost, fondatore dello studio noto per We Happy Few e South of Midnight. In un’intervista con Game Developer, Provost ha voluto chiarire che, sebbene la casa madre promuova attivamente strumenti basati su IA, non esiste alcuna imposizione per chi sviluppa in ambiente Xbox.Secondo il CEO (grazie a Gamedeveloper), Compulsion Games continuerà a puntare su uno sviluppo manuale e fortemente orientato all’artigianato e alla direzione artistica. Il loro DNA creativo, spiega, è costruito intorno alla cura manuale di ogni dettaglio, rendendo improbabile un impiego massiccio di IA nei loro processi produttivi. 🔗 Nel dibattito crescente sull’integrazione delgenerativa nel mondo dei videogiochi, arriva una precisazione importante:noni suoi studi interni, come, a farne uso. A dichiararlo è Guillaume Provost, fondatore dello studio noto per We Happy Few e South of Midnight. In un’intervista con Game Developer, Provost ha voluto chiarire che, sebbene la casa madre promuova attivamente strumenti basati su IA, non esiste alcuna imposizione per chi sviluppa in ambiente.Secondo il CEO (grazie a Gamedeveloper),continuerà a puntare su uno sviluppo manuale e fortemente orientato all’artigianato e alla direzione artistica. Il loro DNA creativo, spiega, è costruito intorno alla cura manuale di ogni dettaglio, rendendo improbabile un impiego massiccio di IA nei loro processi produttivi. 🔗 Game-experience.it

