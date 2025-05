WWE | Tensione alle stelle tra le donne di SmackDown Naomi Cargill e Jax puntano il titolo

SmackDown ha proseguito la sua marcia verso Backlash con segmenti chiave e confronti carichi di Tensione. Tra i momenti più importanti, Nia Jax è tornata a farsi sentire, rivolgendosi direttamente a Tiffany Stratton dopo la vittoria di quest'ultima su Charlotte Flair a WrestleMania 41, che le ha permesso di mantenere il titolo Mondiale Femminile. Tra Jax e Stratton c'è una lunga storia, dal momento che fu proprio Tiffany a strapparle il titolo.La "Forza Irresistibile" ha fatto il suo ingresso sul ring alla fine della prima ora dello show, accolta immediatamente dai fischi del pubblico. Jax ha spiegato di essersi concentrata su sé stessa durante il suo periodo lontano dal ring e che ora il suo obiettivo è chiaro: il WWE Women's Championship.A quel punto Tiffany Stratton fa il suo ingresso per affrontarla faccia a faccia.

