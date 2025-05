WWE | Shotzi spostata nella sezione alumni del sito WWE

© Zonawrestling.net - WWE: Shotzi spostata nella sezione alumni del sito WWE Shotzi è stata spostata nella sezione alumni (figurante le ex superstars) del roster WWE.Il suo spostamento fa alzare le sopracciglia, perché arriva a poche ore dai tagli al roster usciti la scorsa notte, in cui però non figura il suo nome.Shotzi has been moved to the alumni section of WWE's website. Her profile still lists "NXT." As of yesterday, people internally had not heard of her departure. I've followed up with WWE pic.twitter.com4RNrcfBZKY— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 3, 2025 Shotzi non lotta dal 19 Febbraio a Speed, mentre il suo ultimo match in tv è dato 28 Gennaio ad NXT.Curiosamente è apparsa a Stand & Deliver per accompagnare Tatum Paxley e Gigi Dolin nel loro match.In questo momento non è ancora uscito nessuna notizia di un licenziamento ufficiale dell’atleta. 🔗 Nonostante la notizia rassicurante di ieri sera,è stata(figurante le ex superstars) del roster WWE.Il suo spostamento fa alzare le sopracciglia, perché arriva a poche ore dai tagli al roster usciti la scorsa notte, in cui però non figura il suo nome.has been moved to thesection of WWE's website. Her profile still lists "NXT." As of yesterday, people internally had not heard of her departure. I've followed up with WWE pic.twitter.com4RNrcfBZKY— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 3, 2025non lotta dal 19 Febbraio a Speed, mentre il suo ultimo match in tv è dato 28 Gennaio ad NXT.Curiosamente è apparsa a Stand & Deliver per accompagnare Tatum Paxley e Gigi Dolin nel loro match.In questo momento non è ancora uscito nessuna notizia di un licenziamento ufficiale dell’atleta. 🔗 Zonawrestling.net

