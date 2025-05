WWE | Possibile ritorno di Night of Champions in Arabia Saudita nel 2025

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile ritorno di Night of Champions in Arabia Saudita nel 2025 Night of Champions entro la fine dell’anno.Stando a quanto riportato da Bodyslam.net, l’evento che nel 2024 era stato sostituito da King and Queen of the Ring, dovrebbe tornare nel calendario WWE il 28 giugno 2025, con sede in Arabia Saudita. La sera precedente, venerdì 27 giugno, è previsto anche un episodio speciale di SmackDown, sempre nel Paese mediorientale.Al momento non è ancora chiaro se la WWE programmerà anche una puntata di Raw il lunedì successivo, come accaduto durante l’ultima trasferta Saudita. La notizia arriva dal server Discord PWNxBodyslam e, secondo le fonti, un annuncio ufficiale da parte della compagnia potrebbe arrivare a breve, forse già la prossima settimana.La WWE riporta Night of Champions, tra Money in the Bank e SummerSlamLa programmazione prevede il ritorno di Night of Champions in Arabia Saudita verso la fine di giugno, collocandolo strategicamente tra due dei principali eventi estivi della WWE: Money in the Bank, previsto per l’inizio del mese, e SummerSlam, atteso per i primi di agosto. 🔗 La WWE è pronta a riportare in scena il suo PLEofentro la fine dell’anno.Stando a quanto riportato da Bodyslam.net, l’evento che nel 2024 era stato sostituito da King and Queen of the Ring, dovrebbe tornare nel calendario WWE il 28 giugno, con sede in. La sera precedente, venerdì 27 giugno, è previsto anche un episodio speciale di SmackDown, sempre nel Paese mediorientale.Al momento non è ancora chiaro se la WWE programmerà anche una puntata di Raw il lunedì successivo, come accaduto durante l’ultima trasferta. La notizia arriva dal server Discord PWNxBodyslam e, secondo le fonti, un annuncio ufficiale da parte della compagnia potrebbe arrivare a breve, forse già la prossima settimana.La WWE riportaof, tra Money in the Bank e SummerSlamLa programmazione prevede ildiofinverso la fine di giugno, collocandolo strategicamente tra due dei principali eventi estivi della WWE: Money in the Bank, previsto per l’inizio del mese, e SummerSlam, atteso per i primi di agosto. 🔗 Zonawrestling.net

