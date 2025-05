© Zonawrestling.net - WWE: Perché il licenziamento di Shayna Baszler ha colto tutti di sorpresa

Pochi avrebbero potuto prevedere il rilascio didalla WWE e ora sappiamo cosa ha contribuito a renderlo così inatteso.Secondo Fightful Select,aveva recentemente collaborato dietro le quinte a NXT, contribuendo al lavoro creativo e al supporto dei talenti emergenti. Questo ha reso ancora più confusa la notizia del suo improvviso. A rendere la situazione ancora più incredibile, c'è il fatto che la lottatrice avrebbe rinnovato il contratto con la WWE appena l'anno scorso, facendo sembrare la sua uscita più una decisione drastica che una naturale conclusione contrattuale.Come da prassi,sarà soggetta a uno stop di 90 giorni, quindi non potrà apparire in altre federazioni almeno fino alla fine dell'estate. Ma ciò non ha fermato le speculazioni sul suo futuro.