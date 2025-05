WWE | Ecco la lista completa dei licenziamenti della scorsa notte si aggiungono altri atleti di NXT

WWE | Ecco la lista completa dei licenziamenti della scorsa notte si aggiungono altri atleti di NXT

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco la lista completa dei licenziamenti della scorsa notte, si aggiungono altri atleti di NXT notte, in tempo reale, vi abbiamo riportato la notizia di alcuni licenziamenti tra Main Roster e NXT. Anche quest'anno, nel post WrestleMania il gruppo TKO e la WWE hanno fatto alcuni tagli per il budget e dopo una decina di persone tra il reparto creativo e fotografico, sono state licenziate una dozzina di Superstar, alcune destando grande sorpresa, altre un po' meno fermo restando il dispiacere quando si tratta di persone che perdono il posto di lavoro. Rispetto ai nomi che vi abbiamo fornito ieri sera c'è qualche aggiunta da fare per quanto riguarda NXT.Non basta reinventarsi ad EvolveIn un aggiornamento alle news precedenti abbiamo riportato il licenziamento di Jakara Jackson, ex membro dei Meta Four che si sono sciolti nella scorsa puntata di NXT e a lei si è aggiunto un altro ex membro della stable e parliamo di Oro Mensah.

