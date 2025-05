WWE | Dopo le tante interferenze annunciato un grande fatal-4-way per Backlash per lo US Title

© Zonawrestling.net - WWE: Dopo le tante interferenze annunciato un grande fatal-4-way per Backlash per lo US Title LA Knight sognava una rivincita 1vs1 contro Jacob Fatu per cancellare la sconfitta di WrestleMania, ma gli avvenimenti delle ultime settimane hanno cancellato i suoi piani. La Megastar questa notte ha aperto la puntata di SmackDown e se l’è presa con Damian Priest, che la scorsa settimana ha attaccato Drew McIntyre nel corso del #1 contender match portando ad una squalifica. Priest e Knight si sono rinfacciati il recente passato e le sconfitte a WrestleMania fino a quando hanno deciso di risolvere i loro problemi in un match 1vs1.Solo sta boicottando Fatu?Piacevolissimo match di apertura tra Priest e LA Knight che è stato interrotto sul più bello dall’arrivo di Solo Sikoa che ha attaccato prima Priest e poi LA Knight, ma è stato presto messo fuori gioco e i due avversari si sono ritrovati a collaborare per schiantarlo sul tavolo di commento. 🔗 Zonawrestling.net

Cosa riportano altre fonti

WWE: John Cena rompe il silenzio sui social dopo lo scioccante turn heel ad Elimination Chamber - John Cena è ufficialmente passato al lato oscuro e sta cercando di farlo capire al mondo nel suo stile criptico. Dopo aver chiuso Elimination Chamber schierandosi con The Rock e annientando Cody Rhodes, John si è rifiutato di dare spiegazioni durante la conferenza stampa post-show. Al contrario, il 16 volte campione del mondo ha lasciato cadere il microfono e se n’è andato, lasciando tutti a bocca aperta. 🔗zonawrestling.net

WWE: Jade Cargill pronta al ritorno dopo il cambio dei titoli di coppia femminili - Jade Cargill è assente dagli show WWE dallo scorso 22 novembre, data in cui ha subito un pesante attacco che l’ha lasciata priva di sensi su un parabrezza di una macchina. Jade era campionessa di coppia assieme a Bianca Belair e il suo posto è stato preso da Naomi, ritenuta per mesi la colpevole dell’attacco, fino a quando è spuntato un video che ha mostrato Liv Morgan e Raquel Rodriguez allontanarsi dalla scena, spostando quindi l’attenzione su di loro. 🔗zonawrestling.net

WWE: Duke Hudson pronto a tornare sul ring dopo il licenziamento - La chiusura definitiva della Chase University è stata particolarmente funesta per Duke Hudson, che poco tempo dopo ha dovuto dire addio non solo alla sua stable, ma anche alla WWE, con i dirigenti che hanno deciso di tagliare il suo contratto nonostante l’affetto dei fan di NXT. Ma Duke non ha perso tempo, creando una serie di video sui social media in cui dialoga cons e stesso alla ricerca della sua nuova identità. 🔗zonawrestling.net

Su questo argomento da altre fonti

Raw 30.09.2024 Next stop, Bad Blood. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: Interferenze e tradimenti decidono il destino della Heritage Cup a NXT - Nell’episodio di NXT del 25 marzo, Lexis King ha difeso con successo l’NXT Heritage Cup contro Je’Von Evans, grazie all’interferenza del campione NXT, Oba Femi. Il match è stato ad alta intensità, ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Jade Cargill afferma di non fidarsi di Bianca Belair e scoppia la lite sui social - Jade Cargill è tornata sul ring dopo la lunga assenza dovuta all’attacco backstage subito da Naomi, un ritorno amaro perchè proprio a causa di una interferenza di Naomi ... occasione di Elimination ... 🔗zonawrestling.net

Cody Rhodes avvistato per la prima volta dopo WWE WrestleMania 41 - L´ultimo anno è stato forse il migliore nella carriera di Cody Rhodes, che era diventato il nuovo volto simbolico della WWE dopo aver sconfitto Roman Reigns a WrestleMania XL e aver conquistato il ... 🔗worldwrestling.it