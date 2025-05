WWE | Aleister Black trionfa nel suo primo match di ritorno a SmackDown

SmackDown ha preparato il terreno per Backlash con diversi match in programma, ma ha anche segnato il ritorno di Aleister Black sul ring della WWE, un ritorno che ha aggiunto ulteriore entusiasmo alla serata.The Miz ha affrontato Black in un match singolo, Carmelo Hayes, partner di Miz nel team "Melo Don't Miz", era presente per supportarlo moralmente.Il match ha preso il via all'inizio della seconda ora dello show, The Miz ha cercato di attaccare subito, ma Black lo ha respinto con un calcio rotante. I due hanno iniziato a lottare intensamente al centro del quadrato. Miz ha provato un calcio, ma Black gli ha bloccato il piede, rispondendo con alcune ginocchiate dopo essersi rimbalzato dalle corde grazie a un Irish Whip. Questo ha dato ad Aleister Black la possibilità di eseguire il suo caratteristico salto sulle corde, concludendo con la sua tipica posa a gambe incrociate.

