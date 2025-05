WWE | Aggiornamento su Shotzi non le è stato rinnovato il contratto

Shotzi e la WWE si sono separati. Fightful conferma che non le è stato rinnovato il contratto e l'atleta già lo sapeva, per questo ha fatto uscire quel promo sui suoi canali social. Lo spostamento nella sezione alumni è stata la naturale conseguenza del mancato rinnovo con la compagnia.

WWE informed Shotzi that her contract was not being renewed, @FightfulSelect has confirmed. We're told this was an expected move from her, and she prepared with the promo we saw this week. WWE sources claimed at the time no move was official, but it since has been made pic.twitter.comnQnkLJQd4d— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 3, 2025

Shotzi aveva firmato per la compagnia nel 2019; inizialmente partita da NXT come Shotzi Blackheart, il suo nome è stato poi accorciato nel 2021 in seguito alla chiamata nel main roster.

WWE: Shotzi spostata nella sezione alumni del sito WWE - Nonostante la notizia rassicurante di ieri sera, Shotzi è stata spostata nella sezione alumni (figurante le ex superstars) del roster WWE. Il suo spostamento fa alzare le sopracciglia, perché arriva a poche ore dai tagli al roster usciti la scorsa notte, in cui però non figura il suo nome. Shotzi has been moved to the alumni section of WWE's website. Her profile still lists "NXT." As of yesterday, people internally had not heard of her departure. 🔗zonawrestling.net

