Wuchang Fallen Feathers | Il nuovo soulslike cinese che sfida i grandi

Nel sempre più affollato panorama dei giochi d'azione ispirati aisi presenta con una proposta affascinante e inaspettata. Ambientato in una Cina alternativa intrisa di maledizione e simbolismo, il titolo si distingue per una combinazione efficace di difficoltà, atmosfera e scelte non convenzionali. Sviluppato da Leenzee Games e distribuito da 505 Games, sarà disponibile a partire dal 24 luglio 2025 su PS5, Xbox Series XS e PC, con lancio incluso su Game Pass e prezzo fissato a 49,99 euro.Libertà senza caos: un mondo strutturato ma non linearenon cerca di replicare l'esperienza open world di altri titoli moderni. Al contrario, opta per una struttura a livelli connessi, dove il giocatore può affrontare le sfide principali in ordine libero, senza però smarrire il senso della progressione.