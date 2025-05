WTA Madrid 2025 Aryna Sabalenka firma il tris nella capitale spagnola Gauff ko

© Oasport.it - WTA Madrid 2025, Aryna Sabalenka firma il tris nella capitale spagnola. Gauff ko firma il tris di vittorie nella capitale spagnola Aryna Sabalenka. nella finale del torneo WTA di Madrid 2025 la giocatrice bielorussa doma 6-3 7-6(3) l’americana Coco Gauff in un’ora e trentanove minuti di gioco. La numero uno del mondo domina il primo set in poco più di mezz’ora e nel secondo riesce a recuperare il break di svantaggio per poi imporsi al tie-break.L’americana tiene il servizio di apertura del confronto dopo aver annullato la prima palla break della sfida, la bielorussa aziona il suo super rovescio e replica tenendo a zero la battuta dell’1-1. La numero uno del mondo continua a spingere, mostra una palla decisamente più pesante di quella dell’avversaria e ottiene, nuovamente a zero, il break del 2-1. La bielorussa è incontenibile, la sua avversaria dimostra di faticare enormemente e non riesce ad entrare in partita. 🔗 ildi vittoriefinale del torneo WTA dila giocatrice bielorussa doma 6-3 7-6(3) l’americana Cocoin un’ora e trentanove minuti di gioco. La numero uno del mondo domina il primo set in poco più di mezz’ora e nel secondo riesce a recuperare il break di svantaggio per poi imporsi al tie-break.L’americana tiene il servizio di apertura del confronto dopo aver annullato la prima palla break della sfida, la bielorussa aziona il suo super rovescio e replica tenendo a zero la battuta dell’1-1. La numero uno del mondo continua a spingere, mostra una palla decisamente più pesante di quella dell’avversaria e ottiene, nuovamente a zero, il break del 2-1. La bielorussa è incontenibile, la sua avversaria dimostra di faticare enormemente e non riesce ad entrare in partita. 🔗 Oasport.it

Aryna Sabalenka trionfa a Madrid, battuta Coco Gauff in finale - Nella finale del WTA 1000 di Madrid Aryna Sabalenka batte Coco Gauff 6-3 7-6 e vince per la terza volta il 1000 nella capitale spagnola. 🔗msn.com

