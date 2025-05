WTA Madrid 2025 Aryna Sabalenka affronta Coco Gauff per il titolo

© Oasport.it - WTA Madrid 2025, Aryna Sabalenka affronta Coco Gauff per il titolo titolo. Nell’atto conclusivo del torneo WTA di Madrid la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del ranking, affronta sul Manolo Santana Stadium la statunitense Coco Gauff, numero quattro della classifica.I precedenti tra le due giocatrici premiano la statunitense per 5-4. Il primo confronto risale ai sedicesimi del torneo di Lexington 2020, incontro terminato con la vittoria di Gauff per 7-6(4) 4-6 6-4. Le due giocatrici non si trovano faccia a faccia dalle semifinali delle WTA Finals 2024, sfida terminata con il successo dell’americana per 7-6(4) 6-3. Nelle ultime quattro occasioni in cui si sono incrociate il bilancio è in perfetta parità:2-2.La testa di serie numero uno, alla quarta finale sulla terra spagnola con due vittorie e la sconfitta dello scorso anno contro Swiatek, insegue il terzo titolo stagionale. 🔗 Siamo giunti all’ultimo atto, è il momento di entrare in campo per il match che assegna il. Nell’atto conclusivo del torneo WTA dila bielorussa, numero uno del ranking,sul Manolo Santana Stadium la statunitense, numero quattro della classifica.I precedenti tra le due giocatrici premiano la statunitense per 5-4. Il primo confronto risale ai sedicesimi del torneo di Lexington 2020, incontro terminato con la vittoria diper 7-6(4) 4-6 6-4. Le due giocatrici non si trovano faccia a faccia dalle semifinali delle WTA Finals 2024, sfida terminata con il successo dell’americana per 7-6(4) 6-3. Nelle ultime quattro occasioni in cui si sono incrociate il bilancio è in perfetta parità:2-2.La testa di serie numero uno, alla quarta finale sulla terra spagnola con due vittorie e la sconfitta dello scorso anno contro Swiatek, insegue il terzostagionale. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, finale WTA Madrid 03-05-2025 - Coco Gauff non arrivava bene a questo importante appuntamento spagnolo ma eccola in finale a giocarsi il titolo contro la potente e più esperta Aryna Sabalenka. La nativa di Atlanta però sta giocando sempre meglio, con le vittorie contro Mirra Andreeva nei quarti e sopratutto Iga Swiatek in semifinale, annichilita da un 6-1 6-1, che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

WTA Indian Wells 2025, Aryna Sabalenka e Madison Keys approdano ai quarti di finale, eliminata Coco Gauff - I match valevoli per la parte alta degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del WTA di Indian Wells, secondo torneo 1000 della stagione. Il risultato più importante di giornata lo firma Belinda Bencic, artefice dell’eliminazione di Coco Gauff. Madison Keys vince in rimonta contro la croata Donna Vekic. La giornata si apre con il successo in rimonta di Belinda Bencic su Coco Gauff. 🔗oasport.it

Masters e Wta 1000 Madrid 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 26 aprile - Giornata di esordi per le altre teste di serie nel Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura. 🔗sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Finale WTA Madrid 2025, Gauff-Sabalenka: data, orario e dove vederla in TV; WTA Madrid 2025, risultati 1° maggio: la finale sarà Sabalenka-Gauff; WTA Madrid, Sabalenka: Avrei commesso doppio fallo sotto la pioggia. Ma ho saputo gestire me stessa; Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, finale WTA Madrid 03-05-2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sabalenka-Gauff oggi in tv, Finale WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming - Sabato 3 maggio si disputerà la finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Madrid: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ... 🔗oasport.it

WTA Madrid, Sabalenka: “Avrei commesso doppio fallo sotto la pioggia. Ma ho saputo gestire me stessa” - Tennis - Interviste | La n.1 al mondo dopo aver raggiunto le semifinali: "Non sento di avere un'aura. Quando scendi in campo puoi vincere o perdere con chiunque" ... 🔗ubitennis.com

WTA Madrid 2025, risultati 1° maggio: la finale sarà Sabalenka-Gauff - Si conoscono i nomi delle due finaliste del tabellone di singolare femminile dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: ... 🔗oasport.it