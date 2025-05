Wizzair fa marcia indietro | cancellato il volo tra Malpensa e Abu Dhabi

cancellato il lancio della nuova rotta tra Malpensa e Abu Dhabi, a un mese dall'avvio dei voli, previsto per il 2 giugno 2025. Per il momento non è ancora chiaro che cosa succederà ai clienti che hanno già acquistato i biglietti. La compagnia ungherese ha spiegato, in una nota, che la.

Wizz Air cancella la Milano-Abu Dhabi prevista al decollo il prossimo giugno - Wizz Air fa marcia indietro sull'annunciato avvio della nuova rotta da Milano Malpensa ad Abu Dhabi. Con una scarna nota, la low cost ... 🔗travelquotidiano.com