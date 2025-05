Whatsapp come trovare il cestino nascosto e liberare spazio sul tuo smartphone

© Thesocialpost.it - Whatsapp, come trovare il cestino nascosto e liberare spazio sul tuo smartphone cestino nascosto” di Whatsapp promette di liberare spazio sul tuo smartphone, ma funziona davvero? Negli ultimi giorni, sta spopolando sui social una guida che svela come accedere al cosiddetto cestino nascosto di Whatsapp. Secondo chi la condivide, questa funzione segreta permetterebbe di recuperare diversi giga di spazio sullo smartphone, eliminando file inutili che Whatsapp conserva in una cartella nascosta. Ma è tutto vero? Scopriamolo insieme.Leggi anche: Mercurio nel pesce, quali sono le specie che ne contengono di più e come ridurre il rischioCos’è il cestino nascosto di WhatsappLa teoria del cestino nascosto si basa sull’idea che esista una cartella all’interno del sistema Android dove Whatsapp archivia immagini, video, audio e documenti ricevuti, anche quelli che sembrano già eliminati dalla galleria. 🔗 Il trucco virale del “” dipromette disul tuo, ma funziona davvero? Negli ultimi giorni, sta spopolando sui social una guida che svelaaccedere al cosiddettodi. Secondo chi la condivide, questa funzione segreta permetterebbe di recuperare diversi giga disullo, eliminando file inutili checonserva in una cartella nascosta. Ma è tutto vero? Scopriamolo insieme.Leggi anche: Mercurio nel pesce, quali sono le specie che ne contengono di più eridurre il rischioCos’è ildiLa teoria delsi basa sull’idea che esista una cartella all’interno del sistema Android dovearchivia immagini, video, audio e documenti ricevuti, anche quelli che sembrano già eliminati dalla galleria. 🔗 Thesocialpost.it

