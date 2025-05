WhatsApp Beta si aggiorna e introduce un limite

© Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta si aggiorna e introduce un limite Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.14.15L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna e introduce un limite proviene da TuttoAndroid. 🔗 Nelle scorse ore è arrivata una nuova versionediper Android: stiamo parlando della versione 2.25.14.15L'articolosiunproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce la traduzione dei messaggi - Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: parliamo della versione 2.25.12.25 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna e introduce la traduzione dei messaggi proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI - L'intelligenza artificiale di Meta AI presente su WhatsApp ricorderà informazioni rilevanti per risposte mirate e pertinenti. L'articolo WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare le reazioni con emoji - Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.6.15 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare le reazioni con emoji proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce un limite; WhatsApp Beta testa nuove funzionalità per l'interazione con Meta AI su Android; WhatsApp Beta introduce una gestione avanzata delle trascrizioni dei messaggi vocali; WhatsApp Beta introduce il rilevamento degli screenshot negli stati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce la traduzione dei messaggi - Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati d ... 🔗informazione.it

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce la traduzione dei messaggi - Alle fine dell'anno scorso WhatsApp ha introdotto una funzione molto attesa, ovvero la trascrizione dei messaggi vocali. E sembra che ora stia per mettere mano proprio… Leggi ... 🔗informazione.it

WhatsApp modifica i gruppi per sempre. C’è un pulsante tutto nuovo - Ancora novità in arrivo sul fronte WhatsApp, Meta modifica i gruppi e introduce un pulsante inedito. Ecco di cosa si tratta, a cosa serve e quando arriva. 🔗money.it