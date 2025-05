West Ham-Tottenham il pronostico di Premier | GOAL e Multigol nella sfida tra deluse

© Sololaroma.it - West Ham-Tottenham, il pronostico di Premier: GOAL e Multigol nella sfida tra deluse Premier League, incentrata ormai su una lotta Europa unico motivo di interesse rimasto. Domenica 4 aprile che vede in Chelsea-Liverpool il big match di giornata, ma tra le partite delle 15:00, oltre ad un Brighton-Newcastle importante per i piazzamenti europei, anche un West Ham-Tottenham decisamente meno esaltante. All’Olympic Stadium punti che non servono a nessuna a livello di classifica, ma solo la voglia di onorare l’impegno.Hammers che vogliono sicuramente costruirsi un finale di campionato migliore dell’ultimo periodo passato e, più in generale, di una stagione molto deludente. Il 17° posto occupato è l’ultimo disponibile per la salvezza, sebbene la distanza dalla tre retrocesse sia abissale, per un West Ham che aveva ambizioni decisamente diverse ai blocchi di partenza estivi. 🔗 Giornata importante la 35ª inLeague, incentrata ormai su una lotta Europa unico motivo di interesse rimasto. Domenica 4 aprile che vede in Chelsea-Liverpool il big match di giornata, ma tra le partite delle 15:00, oltre ad un Brighton-Newcastle importante per i piazzamenti europei, anche unHam-decisamente meno esaltante. All’Olympic Stadium punti che non servono a nessuna a livello di classifica, ma solo la voglia di onorare l’impegno.Hammers che vogliono sicuramente costruirsi un finale di campionato migliore dell’ultimo periodo passato e, più in generale, di una stagione molto deludente. Il 17° posto occupato è l’ultimo disponibile per la salvezza, sebbene la distanza dalla tre retrocesse sia abissale, per unHam che aveva ambizioni decisamente diverse ai blocchi di partenza estivi. 🔗 Sololaroma.it

Se ne parla anche su altri siti

Liverpool-West Ham, il pronostico di Premier League: Salah per festeggiare il rinnovo - Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, domenica 12 aprile, ci aspettano quattro partite valide per il 32° turno di Premier League: il programma di giornata si aprirà con il match tra Liverpool e West Ham ad Anfield Road alle ore 15:00. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗sololaroma.it

West Ham-Leicester, il pronostico di Premier League: si all’Over e non solo - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 27° giornata di Premier League, che ci sta regalando come al solito spettacolo e tanti gol. Il turno infrasettimanale si concluderà domani 27 febbraio, con l’ultimo posticipo delle 21:00. Questa partita vedrà contrapposte due squadre che stanno lottando per salvarsi, per rimanere nella massima categoria inglese e per uscire da un momento di forma complicato. Stiamo parlando del match tra West Ham e Leicester City, che si affronteranno all’Olympic Stadium. 🔗sololaroma.it

Everton-West Ham, il pronostico di Premier League: sì alla doppia combo - Dopo la tre giorni nelle coppe europee, tornano protagonisti i vari campionati nazionali in questo fine settimana, che precede l’ultima sosta della stagione. In Premier League avrà inizio il 29° turno, con cinque partite di scena sabato 15 marzo: il programma giornata si aprirà alle 16:00 con Everton-West Ham a Goodison Park. I Toffees partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il West Ham sfida il Tottenham nel derby di Londra: le quote e il pronostico di DDD; Live West Ham - Tottenham - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 04/05/2025; Due colonie italiane a Londra: prima il West Ham, ora il Tottenham; West Ham-Tottenham (domenica 04 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il West Ham sfida il Tottenham nel derby di Londra: le quote e il pronostico di DDD - Le migliori quote e il nostro pronostico del London Derby di questo weekend tra West Ham e Tottenham: l'analisi del match. 🔗derbyderbyderby.it

Pronostici Premier League: scommesse su Aston Villa-Fulham e partite della 35° giornata - Pronostico Aston Villa-Fulham 3 maggio 2025. Analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e scommesse 35° giornata di Premier League. 🔗betitaliaweb.it

Pronostico West Ham-Southampton: non c’è mai storia - West Ham-Southampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sempre più vicino al record. Negativo. Il ... 🔗ilveggente.it