Weekend di adrenalina al Misano World Circuit | al via gli Aci Racing Weekend

© Sport.quotidiano.net - Weekend di adrenalina al Misano World Circuit: al via gli Aci Racing Weekend Weekend a tutto gas al Misano World Circuit. Parte la stagione degli Aci Racing Weekend, le serie tricolori pronte a portare vetture e piloti in pista. Si parte con il campionato italiano Gran Turismo Endurance, l'Italian F4 Championship, Tcr Italy, campionato italiano Sport Prototipi e con la Formula Regional European Championship by Alpine. In pista anche i piloti della Porsche Carrera Cup Italia con il giovanissimo sammarinese Lorenzo Cheli, il riminese Giorgio Amati ed il cattolichino Francesco Braschi.In Circuito sono in programma tra oggi e domani ben 15 gare di 6 diverse serie. Esordio stagionale anche per la Porsche Carrera Cup Italia con i primi due round in programma che ospitano 34 iscritti, 13 team e tanti giovani talenti. Tra i favoriti per il titolo ci sono il campione in carica, il 25enne sudafricano Keagan Masters, il francese Marvin Klein, i due volte campioni italiani Simone Iaquinta e Giammarco Quaresmini e il campione del 2021 Alberto Cerqui.

