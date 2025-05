Webuild vince arbitrato con Argentina per l’autostrada Rosario-Victoria

arbitrato internazionale decennale ha assegnato a Webuild 147 milioni di dollari a seguito di una controversia con l’Argentina in merito al progetto per la realizzazione e concessione del collegamento autostradale Rosario-Victoria, che comprende anche un ponte di oltre 600 metri. Questa decisione rappresenta un importante riconoscimento internazionale della correttezza dell’operato di Webuild e dei principi alla base della protezione degli investimenti all’estero.Il Gruppo, come riportato da GAR – Global Arbitration Review, ha visto riconosciuti i propri diritti riguardo al progetto argentino, i cui lavori sono stati completati nel 2004 e la cui concessione è stata rescissa nel 2014, davanti all’ICSID (Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti), un organo della Banca Mondiale che risolve le controversie tra Stati e investitori esteri, secondo quanto previsto dai trattati bilaterali di investimento. 🔗 ROMA (ITALPRESS) – Uninternazionale decennale ha assegnato a147 milioni di dollari a seguito di una controversia con l’in merito al progetto per la realizzazione e concessione del collegamento autostradale, che comprende anche un ponte di oltre 600 metri. Questa decisione rappresenta un importante riconoscimento internazionale della correttezza dell’operato die dei principi alla base della protezione degli investimenti all’estero.Il Gruppo, come riportato da GAR – Global Arbitration Review, ha visto riconosciuti i propri diritti riguardo al progetto argentino, i cui lavori sono stati completati nel 2004 e la cui concessione è stata rescissa nel 2014, davanti all’ICSID (Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti), un organo della Banca Mondiale che risolve le controversie tra Stati e investitori esteri, secondo quanto previsto dai trattati bilaterali di investimento. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Webuild vince arbitrato con Argentina per l’autostrada Rosario-Victoria - ROMA (ITALPRESS) – Un arbitrato internazionale decennale ha assegnato a Webuild 147 milioni di dollari a seguito di una controversia con l’Argentina in merito al progetto per la realizzazione e concessione del collegamento autostradale Rosario-Victoria, che comprende anche un ponte di oltre 600 metri. Questa decisione rappresenta un importante riconoscimento internazionale della correttezza dell’operato di Webuild e dei principi alla base della protezione degli investimenti all’estero. 🔗unlimitednews.it

Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo - Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. 🔗ilfaroonline.it

MotoGp: Argentina, M. Marquez vince Sprint, terzo Bagnaia - Roma, 15 mar. (LaPresse) – Marc Marquez raddoppia: dopo aver centrato la pole position il pilota spagnolo della Ducati vince anche nella Sprint Race a Termas de Rio Hondo, in Argentina. Secondo il fratello Alex che precede Francesco Bagnaia. Quarto il francese Johann Zarco su Honda, poi gli italiani Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Webuild vince arbitrato con Argentina per l’autostrada Rosario-Victoria; Webuild vince arbitrato internazionale da 147 milioni $ con l’Argentina; Webuild vince arbitrato con Argentina per l'autostrada Rosario - Victoria; Fontana “Libertà di stampa pilastro essenziale della democrazia”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Webuild vince arbitrato internazionale da 147 milioni $ con l’Argentina - L’arbitrato riguarda un collegamento autostradale di circa 60 km tra le città di Rosario e Victoria, che comprende anche un ponte di oltre 600 metri ... 🔗ilsole24ore.com

Webuild vince arbitrato con Argentina per l’autostrada Rosario-Victoria - ROMA (ITALPRESS) – Un arbitrato internazionale decennale ha assegnato a Webuild 147 milioni di dollari a seguito di una controversia con l’Argentina in merito al progetto per la realizzazione e conces ... 🔗lanuovasardegna.it

Webuild: vince arbitrato internazionale da 147 mln con l'Argentina - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mag - Webuild si aggiudica un arbitrato internazionale da 147 milioni di dollari in Argentina per il collegamento autostradale (di circa 60 km) tra le citta' di ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com