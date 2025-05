Weah torna titolare? Tudor pensa anche a questa opzione per Bologna Juve | chi potrebbe fargli spazio

Weah torna titolare? Tudor pensa anche a questa opzione per Bologna Juve: chi potrebbe fargli spazio

Weah torna titolare? Tudor pensa anche a questa opzione per Bologna Juve: chi potrebbe fare spazio all'esterno americano. Tutte le ultimissime

Manca sempre meno alla sfida in programma domani sera al Dall'Ara e che metterà di fronte Bologna e Juventus. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sono chance di vedere Weah dal primo minuto.

L'americano potrebbe agire sulla fascia destra al posto di Cambiaso, che verrebbe impegnato sul versante opposto, e con McKennie che verrebbe spostato sulla linea dei trequartisti. A farne le spese a quel punto potrebbe essere Conceicao.

